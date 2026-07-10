Ennyi volt, Lewis Hamilton és Kim Kardashian máris szakíthatott

Év elején kezdődtek a pletykák arról, hogy a Ferrari hétszeres Forma-1-es világbajnok pilótája, Lewis Hamilton, valamint az amerikai világsztár, Kim Kardashian egy párt alkotnak. Először egy angliai luxusszállodában látták együtt őket, majd a Forma-1-es Monacói Nagydíjon Kardashian már a Ferrari VIP-páholyából szurkolt Hamiltonnak. Most azonban úgy tűnik, ennyi volt, véget ért Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian a Monacói Nagydíjon nagy feltűnést keltett

Fotó: David Davies - PA Images

Lewis Hamilton és Kim Kardashian nem erősítették meg a szakítást

A közösségi oldalakon azt találgatják, hogy a Ferrari pilótája hűtlen volt a világhírű modellhez, aki szakított vele.

Ami biztos, már nem követik egymást a közösségi médiában, és ezzel csak tovább erősítették a pletykákat.

Ezeket a találgatásokat ugyanakkor sem Lewis Hamilton, sem Kim Kardashian nem erősítette meg, a pletykákra egyikük sem reagált nyilvánosan. Addig tehát, amíg valamelyik fél nem szólal meg a szakításról és annak okáról, a híresztelések csupán feltételezések - írja az Origo.

A Forma-1 2026-os szezonja július 17-19. között a Belga Nagydíjjal folytatódik.