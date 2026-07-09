Ebben a pillanatban jött a felfoghatatlan hír: meghalt Bonnie Tyler

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, májusban sürgősségi műtéten esett át Bonnie Tyler, miután rosszul lett portugáliai otthonában. A világhírű énekesnőt Faróban szállították kórházba, ahol azonnali bélműtétet hajtottak végre rajta.

75 éves korában meghalt Bonnie Tyler Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

75 éves korában meghalt Bonnie Tyler

Akkoriban még arról szóltak az elsődleges hírek, hogy a Holding Out For A Hero és a Total Eclipse of the Heart legendás énekesnője állapota stabil, majd gyorsan drámai fordulatot vettek a dolgok, miután kiderült, hogy az énekesnő mesterséges kómában van.

Most pedig ismét lesújtó hírek érkeztek, miután bejelentették, hogy 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler.

Bonnie családja és csapata megtört szívvel jelenti be, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban a kezelt betegség következtében. Hamarosan kiadunk egy újabb nyilatkozatot, de most a tragédia kezeléséhez a magánélet tiszteletben tartását kérjük

– idézi az Origo az énekesnő honlapján megjelent közleményt.

Bonnie Tyler, eredeti nevén Gaynor Hopkins, az 1970-es évek végén vált ismertté, nemzetközi áttörését pedig az 1983-ban megjelent Total Eclipse of the Heart hozta meg számára. Pályafutása során olyan ikonikus dalokkal is maradandót alkotott, mint az It's a Heartache és a Holding Out for a Hero, amelyek évtizedekkel később is népszerűek.