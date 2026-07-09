Harry herceg drámai órákat élt át Londonban: borzasztó hírt kapott

Rendkívül nehéz napot tudhat maga mögött Harry herceg. Éppen egy fontos szereplésre készült Londonban, amikor nyilvánosságra került, hogy elveszítette az egyik legnagyobb figyelemmel kísért brit sajtóperét. Mindezek ellenére néhány perccel később már mosolyogva állt színpadra, és megtartotta beszédét az Invictus Games Foundation Conversation nevű szakmai rendezvényén.

Harry herceg a beszéde előtt kapta a rossz hírt (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg elveszítette az évek óta zajló jogi perét az Associated Newspapers Limited del szemben

elveszítette az évek óta zajló jogi perét az del szemben A sussexi herceg a rossz hírt közvetlen az Invictus Games Foundation Conversation esemény kezdete előtt tudta meg

esemény kezdete előtt tudta meg Csalódottsága ellenére pár perccel később már mosolyogva állt színpadra.

Percekkel a beszéd előtt érkezett a rossz hír

Harry herceg londoni útja eredetileg az Invictus Games Foundation eseménye köré épült, ahol a szervezet munkájáról és a veteránok támogatásáról tartott beszédet. A nyilvános szereplés előtt azonban olyan hírt kapott, amely beárnyékolta az egész napját. A brit bíróság ugyanis kihirdette ítéletét, végül az Associated Newspapers Limited javára döntött Harry herceggel szemben. A döntés nyilvánosságra kerülése és a rendezvény kezdete között pedig alig telt el néhány perc. Sokan arra számítottak, hogy a sussexi herceg lemondja a szereplést vagy legalábbis láthatóan megtört állapotban jelenik meg. Ehhez képest a színpadra érkezve nyugodtnak és összeszedettnek tűnt. A közönséget még egy könnyed megjegyzéssel is sikerült megnevettetnie.

Ez az egyik azon kevés terem a sok közül az Egyesült Királyságban, ahol van légkondicionáló, így megértem, miért van minden szék lefoglalva.

Majd azonnal az Invictus Games küldetésére terelte a figyelmet. Harry herceg beszédében a veteránok kitartását, egymás támogatásának fontosságát és a közösség erejét emelte ki, miközben egyetlen szóval sem utalt a frissen kihirdetett ítéletre.

Harry herceg nem adja fel a sajtó elleni harcát

És bár Harry herceg a nyitóbeszédében nem beszélt a jogi ügyről, később nyilvánosan reagált az ítéletre. Közleményében csalódottságának adott hangot, és azt állította, hogy a döntés szerinte rossz üzenetet küld azoknak, akik a sajtó elszámoltathatóságáért küzdenek. Az ítélet jelentős visszhangot váltott ki a brit sajtóban, hiszen a herceg az elmúlt években több alkalommal is hangsúlyozta, hogy kiemelt célja a szerinte etikátlan médiagyakorlatok elleni fellépés. Az Amerikában élő előkelőség korábban hat másik hírességgel, köztük Elton Johnnal és Liz Hurley-vel indított pert az Associated Newspapers Limited ellen. Azzal vádolták meg a céget, hogy a hozzájuk tartozó Daily Mail súlyos magánéleti jogsértést követett el velük szemben. Mivel nem sikerült mindezt bizonyítaniuk, így a Legfelsőbb Bíróság nem a hírességek javára döntött.