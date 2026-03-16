A legidősebb Beckham fiú nem bír magával, minden lehetőséget megragad, hogy odaszúrjon családjának. Brooklyn Beckham ezúttal édesanyját, Victoria Beckhamet célozta meg, ráadásul nem akármikor, a brit anyák napján.

Brooklyn Beckham minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy odaszúrjon családjának

Brooklyn Beckham durván megalázta édesanyját, Victoria Beckhamet

Angliában március 15-én ünnepelték az anyák napját, ez az idei pedig különösen kínosra sikerült a Beckham család számára. Miközben világszerte rengetegen köszöntötték édesanyjukat a közösségi médiában, Brooklyn Beckham egyetlen szóval sem emlékezett meg saját édesanyjáról, Victoria Beckhamről. De ha ez nem lenne elég fájdalmas és megalázó egy anya számára, a legidősebb Beckham fiú gondoskodott arról, hogy célba érjen a gonoszkodása. A 27 éves séf anyák napján felesége, Nicola Peltz édesanyját, Claudia Heffner Peltz-t köszöntötte fel Victoria Beckham helyett. Brooklyn Beckham Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen Nicola és Claudia társaságában látható, és egy kedves üzenetet is írt hozzá.

Boldog születésnapot a legjobb anyósnak. Nagyon szeretlek, remélem, csodálatos napod volt.

Brooklyn Beckham szándékosan szúrt oda édesanyjának

A poszt időzítése pedig nem volt véletlen. Claudia Heffner Peltz születésnapja ugyanis csak március 12-én volt. Brooklyn Beckham viszont pont annyit várt a bejegyzéssel, hogy közvetlenül az anyák napján kerüljön ki a nyilvánosság elé. Sok rajongó szerint ez egyértelmű fricska volt Victoria Beckham felé és ez csak még jobban mélyítette azt a feszültséget, ami eddig is volt közöttük.

David Beckham megpróbálta rendbe hozni fia tettét

Miközben Brooklyn Beckham anyák napján leginkább csak hallgatott, édesapja megpróbálta helyrehozni fia hibáját. David Beckham Instagram-oldalán egy terhes fotót osztott meg feleségéről, amihez azt írta: