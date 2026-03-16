Brooklyn Beckham durván megalázta édesanyját, Victoria Beckhamet

A legidősebb Beckham fiú nem bír magával, minden lehetőséget megragad, hogy odaszúrjon családjának. Brooklyn Beckham ezúttal édesanyját, Victoria Beckhamet célozta meg, ráadásul nem akármikor, a brit anyák napján.
Angliában március 15-én ünnepelték az anyák napját, ez az idei pedig különösen kínosra sikerült a Beckham család számára. Miközben világszerte rengetegen köszöntötték édesanyjukat a közösségi médiában, Brooklyn Beckham egyetlen szóval sem emlékezett meg saját édesanyjáról, Victoria Beckhamről. De ha ez nem lenne elég fájdalmas és megalázó egy anya számára, a legidősebb Beckham fiú gondoskodott arról, hogy célba érjen a gonoszkodása. A 27 éves séf anyák napján felesége, Nicola Peltz édesanyját, Claudia Heffner Peltz-t köszöntötte fel Victoria Beckham helyett. Brooklyn Beckham Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen Nicola és Claudia társaságában látható, és egy kedves üzenetet is írt hozzá.
Boldog születésnapot a legjobb anyósnak. Nagyon szeretlek, remélem, csodálatos napod volt.
A poszt időzítése pedig nem volt véletlen. Claudia Heffner Peltz születésnapja ugyanis csak március 12-én volt. Brooklyn Beckham viszont pont annyit várt a bejegyzéssel, hogy közvetlenül az anyák napján kerüljön ki a nyilvánosság elé. Sok rajongó szerint ez egyértelmű fricska volt Victoria Beckham felé és ez csak még jobban mélyítette azt a feszültséget, ami eddig is volt közöttük.
Miközben Brooklyn Beckham anyák napján leginkább csak hallgatott, édesapja megpróbálta helyrehozni fia hibáját. David Beckham Instagram-oldalán egy terhes fotót osztott meg feleségéről, amihez azt írta:
Boldog anyák napját a legcsodálatosabb anyukának... Minden tekintetben példakép vagy a négy csodálatos gyermekünk számára, pont úgy, ahogy egy anyának lennie kell. Nagyon szeretünk, és nagyon hálás vagyok azért a családért, amit együtt teremtettünk. 🩷 Legyen különleges az anyák napod, mert ha van valaki, aki megérdemli, az te vagy. 🩷 Szeretlek! 🩷 @victoriabeckham
A Beckham család botránya valójában már évek óta húzódik. A feszültség állítólag Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvője körül kezdődött, amikor több pletyka is arról szólt, hogy Victoria Beckham és menye között komoly nézeteltérések alakultak ki. A helyzet azóta csak romlott. Brooklyn Beckham pedig már teljes mértékben eltávolodott családjától és kizárólag a felesége, Nicola Peltz és annak családja társaságában tölti az idejét. Ez a mostani anyák napi üzenet pedig egyértelmű üzenet volt: továbbra sem kér a Beckham családból.
