BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brooklyn Beckham durván megalázta édesanyját, Victoria Beckhamet

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 18:15
David Beckhamcsaládi viszályBeckham családanyák napjaNicola PeltzBrooklyn BeckhamVictoria Beckham
A legidősebb Beckham fiú mindent megtesz annak érdekében, hogy odaszúrjon családjának. Brooklyn Beckham ezúttal anyját, Victoria Beckhamet vette célba.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A legidősebb Beckham fiú nem bír magával, minden lehetőséget megragad, hogy odaszúrjon családjának. Brooklyn Beckham ezúttal édesanyját, Victoria Beckhamet célozta meg, ráadásul nem akármikor, a brit anyák napján.

Brooklyn Beckham minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy odaszúrjon családjának.
Brooklyn Beckham minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy odaszúrjon családjának
(Fotó: Veeren-Christophe Clovis/Bestimage/Northfoto)

Brooklyn Beckham durván megalázta édesanyját, Victoria Beckhamet

Angliában március 15-én ünnepelték az anyák napját, ez az idei pedig különösen kínosra sikerült a Beckham család számára. Miközben világszerte rengetegen köszöntötték édesanyjukat a közösségi médiában, Brooklyn Beckham egyetlen szóval sem emlékezett meg saját édesanyjáról, Victoria Beckhamről. De ha ez nem lenne elég fájdalmas és megalázó egy anya számára, a legidősebb Beckham fiú gondoskodott arról, hogy célba érjen a gonoszkodása. A 27 éves séf anyák napján felesége, Nicola Peltz édesanyját, Claudia Heffner Peltz-t köszöntötte fel Victoria Beckham helyett. Brooklyn Beckham Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen Nicola és Claudia társaságában látható, és egy kedves üzenetet is írt hozzá.

Boldog születésnapot a legjobb anyósnak. Nagyon szeretlek, remélem, csodálatos napod volt.

Brooklyn Beckham szándékosan szúrt oda édesanyjának

A poszt időzítése pedig nem volt véletlen. Claudia Heffner Peltz születésnapja ugyanis csak március 12-én volt. Brooklyn Beckham viszont pont annyit várt a bejegyzéssel, hogy közvetlenül az anyák napján kerüljön ki a nyilvánosság elé. Sok rajongó szerint ez egyértelmű fricska volt Victoria Beckham felé és ez csak még jobban mélyítette azt a feszültséget, ami eddig is volt közöttük.

David Beckham megpróbálta rendbe hozni fia tettét

Miközben Brooklyn Beckham anyák napján leginkább csak hallgatott, édesapja megpróbálta helyrehozni fia hibáját. David Beckham Instagram-oldalán egy terhes fotót osztott meg feleségéről, amihez azt írta:

Boldog anyák napját a legcsodálatosabb anyukának... Minden tekintetben példakép vagy a négy csodálatos gyermekünk számára, pont úgy, ahogy egy anyának lennie kell. Nagyon szeretünk, és nagyon hálás vagyok azért a családért, amit együtt teremtettünk. 🩷 Legyen különleges az anyák napod, mert ha van valaki, aki megérdemli, az te vagy. 🩷 Szeretlek! 🩷 @victoriabeckham

Brooklyn Beckham most már csak felesége, Nicola Peltz családjával tölti a szabadidejét
Brooklyn Beckham most már csak felesége, Nicola Peltz családjával tölti a szabadidejét
(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Egyre mélyebb a Beckham családi viszály

A Beckham család botránya valójában már évek óta húzódik. A feszültség állítólag Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvője körül kezdődött, amikor több pletyka is arról szólt, hogy Victoria Beckham és menye között komoly nézeteltérések alakultak ki. A helyzet azóta csak romlott. Brooklyn Beckham pedig már teljes mértékben eltávolodott családjától és kizárólag a felesége, Nicola Peltz és annak családja társaságában tölti az idejét. Ez a mostani anyák napi üzenet pedig egyértelmű üzenet volt: továbbra sem kér a Beckham családból.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu