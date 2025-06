Brooklyn Beckham megmondta a családjának, hogy nem akarja tartani velük a kapcsolatot

A legidősebb Beckham fiúnak semmi sem elég. Nem volt elég, hogy ismét csapást mért édesapjára, most egy újabb kegyetlen húzással tiporta el szüleit. Brooklyn Beckham közölte családjával, hogy nem hajlandó kommunikálni velük és nem válaszol az üzeneteikre sem.

Brooklyn Beckham nem akar kommunikálni a családjával (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Brooklyn Beckham bekeményít

Javában zajlik a Beckham családi dráma, aminek a középpontja Brooklyn Beckham. A legidősebb fiúnak nem volt elég, hogy nem ment el édesapja, David Beckham 50. születésnapi bulijára, majd látványosan felesége és annak családja mellett tette le a voksát. Most egy újabb kegyetlen húzással próbálja eltiporni szüleit. A családot jól ismerő személy azt nyilatkozta a PageSix-nek, hogy:

Brooklyn azt mondta a családjának, hogy nem akar kommunikálni velük, és nem válaszol azoknak, akik megpróbálják vele felvenni a kapcsolatot.

Az egész család David Beckham lovaggá ütésére koncentrál

Egy Brooklynhoz közel álló forrás azonban tagadja, hogy a fiú ilyet mondott volna. Állítása szerint Brooklyn épp azzal van elfoglalva, hogy nagyon örül édesapja sikerének. David Beckhamet ugyanis nemsokára lovaggá ütik, tehát ezentúl Sir David Beckham lesz. Az egész család izgatottan várja a nagy napot. Ez a hatalmas megtiszteltetés pedig nemcsak a futballsztár életét érinti. David Beckham lovaggá ütése után ugyanis Victoria is használhatja a Lady Beckham megszólítást.

Brooklyn Beckham már csak felesége családjával érzi jól magát (Fotó: PA / Northfoto)

Nem csendesedik a Beckham családi dráma

A Beckham szülők boldogságát azonban beárnyékolja a feszültség, ami a családon belül van. Brooklyn Beckham viselkedése teljesen összetörte őket. Victoria rá sem ismer fiára, nem érti, hogy juthatott el ideáig a kapcsolatuk. A legidősebb Beckham fiút azonban semmi más nem érdekli, csak a felesége és annak családja. Teljesen elhatárolódott sajátjától és csakis Nicola Peltz családját részesíti előnyben. Nem elég, hogy kihagyta David Beckham 50. születésnapját, amivel hatalmas fájdalmat okozott édesapjának. De még látványosan felhívta a figyelmet arra is, hogy felesége családjával milyen jól érzi magát. Ezt bizonyítja a legutóbbi húzása is, amikor Nicola Peltz testvérének a szülinapján vett részt előző héten és amiről előkerült egy mosolygós kép is, amin egyértelműen látható, hogy milyen boldog.