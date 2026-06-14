Felfoghatatlan megtiszteltetés érte David Beckhamet – megható beszédet mondott Hollywoodban

Az ünnepélyes eseményen Sir David Beckham elmondta, hogy mennyire megdöbbentette, amikor megtudta, hogy csillagot kap a Hollywoodi Hírességek Sétányán, valamint kijelentette, hogy soha nem tudta volna elképzelni, hogy ilyen megtiszteltetés érjen „egy munkásosztályból származó angol futballistát”.

David Beckham csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán Fotó: AFP

David Beckham csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán

Az 51 éves sportlegendát pénteken ismerték el azért a jelentős szerepéért, amelyet a labdarúgás amerikai népszerűsítésében betöltött, valamint a sportra, a szórakoztatóiparra és a globális kultúrára gyakorolt tartós hatásáért.

A beszéde során Beckham köszönetet mondott csodálatos családjának és gyönyörű gyermekeinek, a kitüntetést pedig felfoghatatlannak nevezte.

Pályafutásom során számos fantasztikus élményben volt részem, de itt lenni Los Angelesben, és csillagot kapni a világhírű Hírességek Sétányán, valóban hihetetlen

– fogalmazott az egykori focista.

David Beckham családjával Fotó: AFP

Hozzátette:

Mindig is álmodozó voltam, de soha nem tudtam volna elképzelni, hogy egy ilyen megtiszteltetés érjen egy hozzám hasonló, munkásosztályból származó angol futballistát. London keleti részén nőttem fel, nagyon messze Hollywoodtól. Gyerekként mindennél jobban szerettem a futballt, és ez volt az egyetlen dolog, amivel foglalkozni akartam. Ugyanakkor mindig is szerettem Amerikát és az amerikai televíziós műsorokat

– írja az Independent.

David beszéde előtt a hollywoodi világsztár, Tom Cruise méltatta a sportoló húszéves pályafutását, amely során ő lett az első angol játékos, aki négy országban – Angliában, Spanyolországban, az Egyesült Államokban és Franciaországban – nyert bajnoki címet.