Dunsztjuk sincs róla: kiderült, ezek a hírességek nem a legokosabbak

A kosárlabdalegenda, Shaquille O'Neal 2017-ben egy rádióműsorban teljes komolysággal állította, hogy szerinte a Föld lapos. Érvelése sem volt mindennapi: „Vezettem Floridából Kaliforniába, és nem láttam semmilyen görbületet.” A híresség kijelentése hatalmas vihart kavart, amire Shaq részben viccnek nevezte a dolgot, de igazán mai napig sem derült ki, mennyire laposföld hívő.

Shaquille O’Neal Budapesten koncertezik - korábban bizarr kijelentést tett a híresség

Forrás: Bass Paradise/Facebook

Bővült a nem túl okos hírességek listája

A hangjával milliókat nyűgöz le, a földrajz azonban nem tartozik Mariah Carey erősségei közé. Egy interjú során bevallotta, hogy nem tudja pontosan, hol található Európa, sőt a kontinensek elhelyezkedésével kapcsolatban sem volt teljesen biztos. A rajongók elnézőek voltak kedvencükkel, de az eset nem merült feledésbe.

Mariah Carey nem rajong a földrajzért

Fotó: RW / Northfoto



Nemcsak a színpadon, hanem a közösségi médiában is gyakran okoz meglepetéseket Cher. Egy alkalommal a Twitteren arról írt, hogy a Hold „nagyon közel van a Naphoz”. A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett, és sokan próbálták elmagyarázni az énekesnőnek, hogy a két égitest valójában igen jelentős távolságra található egymástól. Cher azonban nem különösebben foglalkozott a kritikákkal.

Cher csak legyint a kritikákra / Fotó: AFP



A színésznő, Tara Reid egy televíziós műsorban került kínos helyzetbe, amikor arra kérték, számoljon vissza 60-tól. A feladat azonban váratlanul nehéznek bizonyult számára, és többször is eltévesztette a számok sorrendjét. A jelenet gyorsan bejárta az internetet, és sokan értetlenül figyelték, hogyan okozhat gondot egy ilyen egyszerű feladat. Reid humorral kezelte a történteket és nem szégyellte magát.

Fotó: GPTCW/starmaxinc.com



A sztárvilág egyik legismertebb bakija minden bizonnyal Christina Aguilera nevéhez fűződik. Az énekesnő egy interjú során megkérdezte: „Hol rendezik a cannes-i filmfesztivált?”. A válasz természetesen egyszerű: a franciaországi Cannes városában. Az eset azonnal szállóigévé vált, és bár már évekkel ezelőtt történt, még mindig gyakran emlegetik - írja a Fanny magazin.