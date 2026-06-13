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Dunsztjuk sincs róla: kiderült, ezek a hírességek nem a legokosabbak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mariah carey
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 15:45
chershaquille o ’ nealchristina aguileraTara Reid
A siker, hírnév és pénz nem feltétlenül jár együtt az ésszel. Sok világsztár megdöbbentő információhiányban szenved.
Bors
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A kosárlabdalegenda, Shaquille O'Neal 2017-ben egy rádióműsorban teljes komolysággal állította, hogy szerinte a Föld lapos. Érvelése sem volt mindennapi: „Vezettem Floridából Kaliforniába, és nem láttam semmilyen görbületet.” A híresség kijelentése hatalmas vihart kavart, amire Shaq részben viccnek nevezte a dolgot, de igazán mai napig sem derült ki, mennyire laposföld hívő.

Shaquille O’Neal Budapesten koncertezik - korábban bizarr kijelentést tett a híresség
Shaquille O’Neal Budapesten koncertezik - korábban bizarr kijelentést tett a híresség
Forrás: Bass Paradise/Facebook

Bővült a nem túl okos hírességek listája

A hangjával milliókat nyűgöz le, a földrajz azonban nem tartozik Mariah Carey erősségei közé. Egy interjú során bevallotta, hogy nem tudja pontosan, hol található Európa, sőt a kontinensek elhelyezkedésével kapcsolatban sem volt teljesen biztos. A rajongók elnézőek voltak kedvencükkel, de az eset nem merült feledésbe.

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Mariah Carey nem rajong a földrajzért
Fotó: RW /  Northfoto


Nemcsak a színpadon, hanem a közösségi médiában is gyakran okoz meglepetéseket Cher. Egy alkalommal a Twitteren arról írt, hogy a Hold „nagyon közel van a Naphoz”. A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett, és sokan próbálták elmagyarázni az énekesnőnek, hogy a két égitest valójában igen jelentős távolságra található egymástól. Cher azonban nem különösebben foglalkozott a kritikákkal.

Met Gala 2026
Cher csak legyint a kritikákra / Fotó: AFP 


A színésznő, Tara Reid egy televíziós műsorban került kínos helyzetbe, amikor arra kérték, számoljon vissza 60-tól. A feladat azonban váratlanul nehéznek bizonyult számára, és többször is eltévesztette a számok sorrendjét. A jelenet gyorsan bejárta az internetet, és sokan értetlenül figyelték, hogyan okozhat gondot egy ilyen egyszerű feladat. Reid humorral kezelte a történteket és nem szégyellte magát.

Fotó: GPTCW/starmaxinc.com


A sztárvilág egyik legismertebb bakija minden bizonnyal Christina Aguilera nevéhez fűződik. Az énekesnő egy interjú során megkérdezte: „Hol rendezik a cannes-i filmfesztivált?”. A válasz természetesen egyszerű: a franciaországi Cannes városában. Az eset azonnal szállóigévé vált, és bár már évekkel ezelőtt történt, még mindig gyakran emlegetik - írja a Fanny magazin.

Christina Aguilera drámai átalakulása: több, mint 20 kilót fogyott
Christina Aguilera átalakulása: több, mint 20 kilót fogyott
Fotó: KGC-158 /  Northfoto

 

 

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