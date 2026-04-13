Mariah Carey hihetetlen összegért árulja New York-i penthouse lakását

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 20:15
Eladó az énekesnő ikonikus New York-i penthouse lakása. Mariah Carey brutális összegért árulja az MTV Cribsből már mindenki számára ismert ingatlant.
Fekete Ágnes
Eladó Mariah Carey New York-i luxuslakása. Az énekesnő ikonikus penthouse-a évtizedekig a fényűzés szimbóluma volt, most azonban mégis megválik tőle. Az ár hallatán azonban sokan csak kapkodják a fejüket.

Mariah Carey 27 millió dollárért, vagyis közel 8,5 milliárd forintért árulja New York-i luxus ingatlanját
(Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)
Mariah Carey brutális összegért árulja luxuslakását

Mariah Carey úgy döntött, megválik híres New York-i penthouse-ától, amelyet több mint két évtizede birtokol. Az ingatlant közel 27 millió dollárért, vagyis közel 8,5 milliárd forintért kínálják, ami mai viszonylatban is óriási összegnek számít. Az énekesnő még 1999-ben vásárolta meg az otthont, pontosabban két különálló lakást vett meg, amelyeket később egy hatalmas, háromszintes luxusotthonná alakíttatott. A több, mint 1200 négyzetméteres ingatlan New York egyik legexkluzívabb részén található, és nemcsak méretével, hanem történetével is kiemelkedik. A lakás világhírűvé vált, miután az MTV Cribs című műsorban is bemutatták, ahol Mariah Carey egy emlékezetes jelenetben a fürdőkádban is feltűnt. Az ingatlan évtizedeken át az énekesnő egyik legfontosabb otthona volt, így az eladás sokak számára meglepő lépés.

Mariah Carey penthouse lakásában privát edzőterem és mozi is van

A háromszintes penthouse valódi luxuséletérzést kínál. Nyolc hálószoba, több fürdőszoba, saját edzőterem és egy privát mozi is helyet kapott benne. A lakás egyik különlegessége a hatalmas, majdnem 100 négyzetméteres terasz, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Manhattanre és a Hudson folyóra. A belső tereket Mario Buatta álmodta meg, aki a klasszikus eleganciát ötvözte Mariah Carey extravagáns stílusával. A lakásban számos egyedi részlet található: díszes mennyezetek, különleges burkolatok, egy saját lift és a tetőn kialakított marokkói ihletésű pihenőtér, amelyek mind az énekesnő stílusát tükrözik.

A New York-i penthouse volt Mariah Carey első ingatlanja, amit megvásárolt
(Fotó: BEI/Northfoto/Northfoto)

Hatmilliárd forintnyi hitel is jár az ingatlanhoz

És bár Mariah Carey hivatalosan nem indokolta döntését, több jel is arra utal, hogy az utóbbi években egyre ritkábban használta az ingatlant. A penthouse-t például 2025-ben bérbe is adták, havi több tízezer dollárért. Eközben a Realtor.com ingatlanportál nyilvános adatai szerint jelentős, mintegy 18,6 millió dolláros, vagyis majdnem 6 milliárd forintos hitel is kapcsolódik az ingatlanhoz, ami szintén nagy szerepet játszhat az eladásban. A hirdetés érdekessége, hogy a lakást az énekesnő „korábbi otthonaként” említik, annak ellenére, hogy hivatalosan továbbra is Mariah Carey tulajdonában van. Egy azonban biztos, a sztár ezzel az eladással egy korszakot zár le. Ez a penthouse nemcsak egy ingatlan volt számára, de ez volt az első lakás is, amit megvásárolt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
