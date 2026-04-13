Mariah Carey hihetetlen összegért árulja New York-i penthouse lakását

Eladó Mariah Carey New York-i luxuslakása.

Mariah Carey penthouse-a eladó

Mariah Carey úgy döntött, megválik híres New York-i penthouse-ától, amelyet több mint két évtizede birtokol. Az ingatlant közel 27 millió dollárért, vagyis közel 8,5 milliárd forintért kínálják, ami mai viszonylatban is óriási összegnek számít. Az énekesnő még 1999-ben vásárolta meg az otthont, pontosabban két különálló lakást vett meg, amelyeket később egy hatalmas, háromszintes luxusotthonná alakíttatott. A több, mint 1200 négyzetméteres ingatlan New York egyik legexkluzívabb részén található, és nemcsak méretével, hanem történetével is kiemelkedik. A lakás világhírűvé vált, miután az MTV Cribs című műsorban is bemutatták, ahol Mariah Carey egy emlékezetes jelenetben a fürdőkádban is feltűnt. Az ingatlan évtizedeken át az énekesnő egyik legfontosabb otthona volt, így az eladás sokak számára meglepő lépés.

Mariah Carey penthouse lakásában privát edzőterem és mozi is van

A háromszintes penthouse valódi luxuséletérzést kínál. Nyolc hálószoba, több fürdőszoba, saját edzőterem és egy privát mozi is helyet kapott benne. A lakás egyik különlegessége a hatalmas, majdnem 100 négyzetméteres terasz, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Manhattanre és a Hudson folyóra. A belső tereket Mario Buatta álmodta meg, aki a klasszikus eleganciát ötvözte Mariah Carey extravagáns stílusával. A lakásban számos egyedi részlet található: díszes mennyezetek, különleges burkolatok, egy saját lift és a tetőn kialakított marokkói ihletésű pihenőtér, amelyek mind az énekesnő stílusát tükrözik.

A New York-i penthouse volt Mariah Carey első ingatlanja, amit megvásárolt

Hatmilliárd forintnyi hitel is jár az ingatlanhoz

És bár Mariah Carey hivatalosan nem indokolta döntését, több jel is arra utal, hogy az utóbbi években egyre ritkábban használta az ingatlant. A penthouse-t például 2025-ben bérbe is adták, havi több tízezer dollárért. Eközben a Realtor.com ingatlanportál nyilvános adatai szerint jelentős, mintegy 18,6 millió dolláros, vagyis majdnem 6 milliárd forintos hitel is kapcsolódik az ingatlanhoz, ami szintén nagy szerepet játszhat az eladásban. A hirdetés érdekessége, hogy a lakást az énekesnő „korábbi otthonaként” említik, annak ellenére, hogy hivatalosan továbbra is Mariah Carey tulajdonában van. Egy azonban biztos, a sztár ezzel az eladással egy korszakot zár le. Ez a penthouse nemcsak egy ingatlan volt számára, de ez volt az első lakás is, amit megvásárolt.