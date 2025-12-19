Christina Aguilera több, mint 20 kilót fogyott – Gyógyszert és plasztikát sejtenek az átalakulás mögött

Christina Aguilera 45. születésnapját nemcsak új zenei projektjeivel, hanem drámai átalakulásával és brutális fogyásával is ünnepli. Az 1990-es évek ikonikus popdívája több, mint 20 kilótól szabadult meg, amellyel hosszú idő után ismét a figyelem középpontjába került.

Christina Aguilera december 18-án ünnepelte a 45. születésnapját, de jobban néz ki, mint valaha

(Fotó: KGC-158/Northfoto)

Christina Aguilera 20 kilót fogyott

A Genie in a Bottle énekesnője december 18-án ünnepelte a 45. születésnapját, de jobban néz ki, mint valaha. Christina Aguilera Instagram oldalán osztott meg képeket magáról, amelyeken jól látható a popdíva drámai átalakulása. A beszámolók szerint az énekesnő több, mint 20 kilót fogyott az elmúlt időszakban, ami vegyes érzelmeket váltott ki a rajongók körében. A közösségi oldalon sokan dicsérték az őt azért, hogy 45 évesen is energikusnak és önazonosnak tűnik, amíg mások inkább kétkedéssel fogadták a hirtelen fogyást.

Christina Aguilera drámai átalakulása

A látványos átváltozás természetesen találgatások sorát indította el. Több külföldi lap felvetette, hogy Christina Aguilera fogyása mögött olyan modern módszerek is állhatnak, amelyekről Hollywoodban egyre többet hallani. Ilyen például az Ozempic néven ismert gyógyszer, amely eredetileg egészségügyi célokra készült, de a közbeszédben gyakran a hírességek gyors fogyásával hozzák összefüggésbe. Emellett felmerültek plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatos spekulációk is. Egyes szakértők szerint Christina Aguilera arcvonásai és megjelenése finom változásokon ment keresztül, és nem tartják kizártnak, hogy arcfelvarráson is átesett. A 45 éves popdíva azonban nem erősítette meg és nem is cáfolta ezeket az állításokat. Egyelőre következetesen távol tartja magát a pletykáktól, és nem kíván magyarázkodni a külsejével kapcsolatban.

Christina Aguilera rajongói Ozempic használatával vádolják az énekesnőt

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Christina Aguilera smoothie-ja

Az énekesnő azonban nemcsak a drámai átalakulásával hívta fel magára a figyelmet. Christina Aguilera 45. születésnapja alkalmából bejelentette, hogy a luxus Los Angeles-i élelmiszerlánccal, az Erewhonnal közösen létrehozott egy új smoothie italt, amelyet a Favorite Things Smoothie néven dobott piacra az ünnepi szezonban. Ez az együttműködés pedig nemcsak egy új termék bevezetéséről szólt, hanem egy jótékonysági célt is szolgál. A smoothie-k eladásainak egy része ugyanis a National Domestic Violence Hotline támogatását szolgálja majd.