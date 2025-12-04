Bedrogozták az Amerikai pite színésznőjét? Ezt árulják el a felvételek

Ahogy korábban megírtuk, az Amerikai pite színésznője, Tara Reid még novemberben került ismét a bulvársajtó figyelmébe, hiszen a közösségi médiában kikerült róla egy felvétel, amelyben egy chicagoi DoubleTree Hotelben eléggé nyugtalanító állapotban viselkedett. A színésznő határozott meggyőződéssel állította, hogy drogot csempésztek az italába, amikor azt egy cigiszünet erejéig őrizetlenül hagyta. A rendőrség szerint erre nincs bizonyíték.

Az Amerikai pite színésznője nem először kerül droggal kapcsolatos botrányokba / Fotó: GPTCW/starmaxinc.com

Az Amerikai pite színésznője botrányba keveredett

A színésznőt november 23-án hordágyon vitték ki egy illinois-i Rosemontban lévő hotelből, amit később azzal magyarázott a színésznő, hogy bedrogozták a bárban. A rendőrség azonban most azt állítja, nincs videós bizonyíték arra, hogy valóban bedrogozták volna.

A Rosemonti Közbiztonsági Hivatal december 3-án, szerdán közölte a PEOPLE magazinnal, hogy a biztonsági felvételek nem utalnak arra, hogy Reidet bedrogozták volna.

„Bár a megfigyelőkamerák rögzítették, hogy Tara Reid a hotel bárjában tartózkodott, a felvételeken egyszer sem látszik, hogy bárki hozzányúlt vagy bármit az italába tett volna. Megerősíthetjük, hogy a bartender letakarta az italát, amikor elhagyta a bárt, ami a bartenderek számára bevett eljárás”

- erősíti meg a rendőrség hivatalos közleményében.

A hatóságok jelenleg is várják a kórházi jegyzőkönyveket, ennek fényében tudnak később a nyomozók is haladni az ügyben.

„A lényeg az, hogy senki nem kerül kórházba több mint 8 órás eszméletkieséssel egyetlen italtól. Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy megittam egy italt, majd másnap a kórházban ébredtem úgy, hogy semmire sem emlékeztem. Ez volt életem legfélelmetesebb érzése. Teljesen tehetetlennek éreztem magam. Borzalmas élmény volt, ami súlyosan megviseli a mentális egészségemet. Nem tudok aludni tőle, nagyon ijesztő érzés nem tudni, mi történt velem. Hiszem, hogy bedrogoztak. Valami történt velem”

- jelentette ki Tara.

A színésznő azt állítja, egy férfivel beszélgetett a bár teraszán azon a napon, aki végül másnap elküldte neki a róla készült videókat és a színésznő nagyon megijedt ettől.