Shaquille O’Neal Budapestre jön, nem is akármiért

Shaquille O’Neal amerikai kosárlabdázó DJ-zik július 11-én a Hajógyári-szigeten a Bass Paradise in the City néven futó esemény fellépői között.

Shaquille O’Neal Budapesten koncertezik

Shaquille O’Neal exkluzív DJ set-tel érkezik

O’Neal DJ Diesel művésznéven szerepel a fellépők között, a Subtronics-sal együtt játszik majd.

Shaq nemcsak NBA ikon, hanem a világ egyik legismertebb bass music előadója is lett az elmúlt években – most pedig végre Budapestre érkezik egy exkluzív DJ set erejéig

– írták a szervezők.

Shaquille O’Neal minden idők egyik legismertebb kosárlabdázója: négyszeres NBA-bajnok, aki főleg a Los Angeles Lakers és a Miami Heat játékosaként vált legendává. A sportpályafutása után sem tűnt el a nyilvánosság elől.