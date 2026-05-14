Shaquille O’Neal Budapestre jön, nem is akármiért

Shaquille O’Neal amerikai kosárlabdázó DJ-zik július 11-én a Hajógyári-szigeten a Bass Paradise in the City néven futó esemény fellépői között.
O’Neal DJ Diesel művésznéven szerepel a fellépők között, a Subtronics-sal együtt játszik majd.
Shaq nemcsak NBA ikon, hanem a világ egyik legismertebb bass music előadója is lett az elmúlt években – most pedig végre Budapestre érkezik egy exkluzív DJ set erejéig
– írták a szervezők.
Shaquille O’Neal minden idők egyik legismertebb kosárlabdázója: négyszeres NBA-bajnok, aki főleg a Los Angeles Lakers és a Miami Heat játékosaként vált legendává. A sportpályafutása után sem tűnt el a nyilvánosság elől.
