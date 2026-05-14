Shaquille O’Neal Budapestre jön, nem is akármiért

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 09:45
A Hajógyári-szigeten lép fel. Shaquille O’Neal ugyanis profi DJ!
Shaquille O’Neal amerikai kosárlabdázó DJ-zik július 11-én a Hajógyári-szigeten a Bass Paradise in the City néven futó esemény fellépői között.

Shaquille O’Neal Budapesten koncertezik
Forrás: Bass Paradise/Facebook

Shaquille O’Neal exkluzív DJ set-tel érkezik

O’Neal DJ Diesel művésznéven szerepel a fellépők között, a Subtronics-sal együtt játszik majd. 

Shaq nemcsak NBA ikon, hanem a világ egyik legismertebb bass music előadója is lett az elmúlt években – most pedig végre Budapestre érkezik egy exkluzív DJ set erejéig

– írták a szervezők.

Shaquille O’Neal minden idők egyik legismertebb kosárlabdázója: négyszeres NBA-bajnok, aki főleg a Los Angeles Lakers és a Miami Heat játékosaként vált legendává. A sportpályafutása után sem tűnt el a nyilvánosság elől.

 

