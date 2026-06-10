Pokoli apa lehet Brad Pitt? Újabb gyermeke döntött úgy: nem kér a világsztárból

Újabb fordulatot vett Brad Pitt és gyermekei kapcsolata. Angelina Jolie lánya, Zahara Jolie-Pitt hivatalosan is kérvényezte, hogy elhagyhassa apja vezetéknevét. A döntés nem újkeletű a családban, hiszen az elmúlt években több testvére is hasonló lépésre szánta el magát. Mindezek pedig egyértelműen mutatják, hogy továbbra sem rendeződött a világsztár és gyermekei közötti viszony.
Újabb csapás érte Brad Pitt-et. A 21 éves Zahara Jolie-Pitt hivatalos kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a jövőben egyszerűen Zahara Jolie néven szerepelhessen. A PEOPLE által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Angelina Jolie lánya már tavasszal aláírta a névváltoztatási kérelmet, amelyről várhatóan szeptemberben születik meg a végleges döntés.
Ez a lépés azonban nem érte váratlanul a rajongókat. Zahara az elmúlt években több alkalommal is mellőzte apja, Brad Pitt vezetéknevét. Egyetemi eseményeken és nyilvános rendezvényeken rendszeresen csak anyja vezetéknevét, a Jolie-t használta. A legutóbbi diplomaosztóján is csak így mutatták be, ami sokak szerint előrevetítette a hivatalos névváltoztatás lehetőségét.
A névváltoztatási 'hullám' pedig valójában már évekkel ezelőtt elkezdődött a Pitt-Jolie családban. Korábban Shiloh Jolie-Pitt került a figyelem középpontjába, amikor 2024-ben, röviddel 18. születésnapja után hivatalosan is kérvényezte apja, Brad Pitt vezetéknevének elhagyását. Kérelmét a bíróság azóta jóváhagyta, így ma már hivatalosan Shiloh Jolie néven ismert.
A közelmúltban pedig Maddox is hasonló döntést hozott. Ő már egy ideje csak a Jolie nevet használja szakmai munkáiban, többek között Angelina Jolie filmjének stáblistáján is. Most tavasszal pedig, egy időben a testvérével, Zahara-val, ő is benyújtotta a szükséges dokumentumokat, hogy hivatalosan is elhagyhassa apja vezetéknevét.
Vivienne pedig, ha hivatalosan nem is, de a Broadway-munkáiban már Vivienne Jolie néven szerepel. Így nála is várható, hogy hamarosan a bíróságon is kérvényezni fogja Brad Pitt vezetéknevének elhagyását.
A hat gyermek közül így Zahara a negyedik a sorban, aki ilyen módon is megpróbált eltávolodni apjuktól. Ez pedig csak még jobban ráerősít a tényre, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt válása óta a színésznek teljesen megromlott a viszonya a gyerekekkel.
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