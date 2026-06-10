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Pokoli apa lehet Brad Pitt? Újabb gyermeke döntött úgy: nem kér a világsztárból

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors névváltoztatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 20:15
ZaharaShiloh JolieMaddoxBrad PittválásAngelina Jolie
Angelina Jolie lánya kegyetlen lépésre szánta magát. Zahara Jolie-Pitt hivatalosan is kérvényezte, hogy elhagyhassa apja, Brad Pitt családnevét.
Fekete Ágnes
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Újabb fordulatot vett Brad Pitt és gyermekei kapcsolata. Angelina Jolie lánya, Zahara Jolie-Pitt hivatalosan is kérvényezte, hogy elhagyhassa apja vezetéknevét. A döntés nem újkeletű a családban, hiszen az elmúlt években több testvére is hasonló lépésre szánta el magát. Mindezek pedig egyértelműen mutatják, hogy  továbbra sem rendeződött a világsztár és gyermekei közötti viszony.

Brad Pitt és Angelina Jolie lánya, Zahara hivatalosan is kérvényezte, hogy elhagyhassa apja vezetéknevét
Brad Pitt és Angelina Jolie lánya, Zahara hivatalosan is kérvényezte, hogy elhagyhassa apja vezetéknevét
Fotó: KGC-03 /  Northfoto
  • Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Zahara Jolie-Pitt kérelmet nyújtott be, hogy töröljék a Pitt nevet a vezetéknevéből
  • Nem ő az első a sztárpár gyerekei közül, aki ilyen döntésre szánta el magát
  • Korábban Maddox és Shiloh is így döntött

Brad Pitt lánya, Zahara újabb csapást mért apjára

Újabb csapás érte Brad Pitt-et. A 21 éves Zahara Jolie-Pitt hivatalos kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a jövőben egyszerűen Zahara Jolie néven szerepelhessen. A PEOPLE által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Angelina Jolie lánya már tavasszal aláírta a névváltoztatási kérelmet, amelyről várhatóan szeptemberben születik meg a végleges döntés. 

Zahara már egy ideje csak anyja, Angelina Jolie vezetéknevét használja
Zahara már egy ideje csak anyja, Angelina Jolie vezetéknevét használja
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto

Már voltak előjelei a döntésének

Ez a lépés azonban nem érte váratlanul a rajongókat. Zahara az elmúlt években több alkalommal is mellőzte apja, Brad Pitt vezetéknevét. Egyetemi eseményeken és nyilvános rendezvényeken rendszeresen csak anyja vezetéknevét, a Jolie-t használta. A legutóbbi diplomaosztóján is csak így mutatták be, ami sokak szerint előrevetítette a hivatalos névváltoztatás lehetőségét. 

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei közül már Shiloh, Maddox és Vivienne is csak az anyjuk vezetéknevét használják
Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei közül már Shiloh, Maddox és Vivienne is csak az anyjuk vezetéknevét használják
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Nem ő az első gyerek a sorban

Shiloh

A névváltoztatási 'hullám' pedig valójában már évekkel ezelőtt elkezdődött a Pitt-Jolie családban. Korábban Shiloh Jolie-Pitt került a figyelem középpontjába, amikor 2024-ben, röviddel 18. születésnapja után hivatalosan is kérvényezte apja, Brad Pitt vezetéknevének elhagyását. Kérelmét a bíróság azóta jóváhagyta, így ma már hivatalosan Shiloh Jolie néven ismert. 

Maddox

A közelmúltban pedig Maddox is hasonló döntést hozott. Ő már egy ideje csak a Jolie nevet használja szakmai munkáiban, többek között Angelina Jolie filmjének stáblistáján is. Most tavasszal pedig, egy időben a testvérével, Zahara-val, ő is benyújtotta a szükséges dokumentumokat, hogy hivatalosan is elhagyhassa apja vezetéknevét. 

Vivienne

Vivienne pedig, ha hivatalosan nem is, de a Broadway-munkáiban már Vivienne Jolie néven szerepel. Így nála is várható, hogy hamarosan a bíróságon is kérvényezni fogja Brad Pitt vezetéknevének elhagyását. 

A hat gyermek közül így Zahara a negyedik a sorban, aki ilyen módon is megpróbált eltávolodni apjuktól. Ez pedig csak még jobban ráerősít a tényre, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt válása óta a színésznek teljesen megromlott a viszonya a gyerekekkel. 

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