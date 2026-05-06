Angelina Jolie pert nyert egykori férje, Brad Pitt ellen, de továbbra sem lélegezhet fel

Angelina Jolie győztesként sétált ki a bíróságról május 5-én, miután elutasították Brad Pitt kérelmét arra vonatkozóan, hogy a színésznő hozzon nyilvánosságra magánjellegű beszélgetéseket. A jogi pereskedés egy korábbi, az egykori házaspár közös tulajdonában lévő borászat miatt indult el.
Angelina Jolie jogi sikert ért el egykori férjével, Brad Pittel szemben, azután, hogy egy bíró elutasította azt a kérelmet, amelyben arra kötelezték volna őt, hogy magánjellegű beszélgetéseket adjon át. A döntést május 5-én hozták meg: a Los Angeles-i Bíróság ekkor kimondta, hogy Brad Pitt jogi csapata nem rendelkezett elég bizonyítékkal azzal kapcsoltban, hogy a szóban forgó, 22 beszélgetés nem esik az ügyvédi titoktartás védelme alá.
Ciny Pánuco bíró kiemelte indoklásában, hogy Brad Pitt „nem teljesítette a bizonyítási kötelezettségét” sem. Hozzátette, egy későbbi bizonyítási eljárás, elegendő bizonyítékokkal szolgáltathat még új tényeket. Jolie 33 692 dolláros (nagyjából 12,3 millió forint) szankciós kérelmét viszont elutasította a bíró, mivel egykori férje álláspontja nem volt alaptalan.
Paul Murphy, Angelina Jolie ügyvédje fontos győzelemnek nevezte a bíróság döntését.
Brad Pitt teljes mértékben túllépte a határokat, amikor nyilvánvalóan védett dokumentumokhoz akart hozzáférni.
Az ügyvéd kiemelte, ez a lépés is része annak a módszernek, amellyel Pitt ellenőrzést próbál gyakorolni a színésznő felett, ami az ügyvédekkel folytatott kommunikációra is vonatkozik.
Mindeközben egy Brad Pitt-hez közel álló forrás megsúgta, a bíróság lehetőséget adott arra, hogy újra megvizsgálják az ügyet: szerintük ez figyelemre méltó annak fényében, hogy a színésznő több dokumentumot tart vissza kiváltágosként.
Az egykori álompár jogi vitájának középpontjában a franciaországi Château Miraval nevű borászat áll, amelyet korábban közösen birtokoltak. A konfliktus akkor kezdődött, amikor Brad Pitt 2022-ben pert indított, miután Angelina Jolie eladta a saját részesedését a Tenute del Mondo vállalatnak, annak ellenére, hogy nem ebben állapodtak meg. A színésznő ezzel nem értett egyet, a viszontkeresetében azt állította, hogy az exférje bosszúhadjáratot indított ellene.
További feszültséget okozott az az állítás is, amely szerint Pitt hajlandó lett volna kivásárolni volt feleségét az üzletből, abban az esetben, ha aláír egy titoktartási megállapodást. Jolie jogi csapata szerint mindez arra szolgált, hogy hallgatásra kényszerítse őt a bántalmazásról és annak eltusolásáról. A vita részét képezte továbbá az, ahogy Pitt ezután 12,8 milliárd forintnak megfelelő kártérítést követelt Jolie-tól, miután az eladta az üzletrészét.
Az egykori álompár közötti jogi csatározás már évek óta tart. Válásukat csak 2024-ben véglegesítették, nyolc évvel azután, hogy Angelina Jolie beadta a válókeresetet - írja a PEOPLE magazin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.