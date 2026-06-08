Ismét reflektorfénybe került Brad Pitt és Angelina Jolie legkisebb fia. A 17 éves Knox Jolie-Pitt ballagása után néhány órával egy Los Angeles-i Muay Thai mérkőzésen lépett ringbe, ahol teljesen lenyűgözte a közönséget. A meccsről készült felvételek láttán sokan azonnal Brad Pitt legendás Harcosok klubja című filmben játszott karakteréhez hasonlították a fiatal sportolót.

Angelina Jolie fia órákkal a ballagása után Muay Thai meccsen csillogtatta meg harctudását

(Fotó: Kay Blake/Northfoto)

Angelina Jolie fia órákkal a ballagása után lépett ringbe egy helyi Muay Thai versenyen

fia órákkal a ballagása után lépett ringbe egy helyi Muay Thai versenyen Az eseményről készült felvételek futótűzként kezdtek terjedni az interneten

A meccsen Knox Jolie-Pitt megidézte apja, Brad Pitt Harcosok klubja pillanatát.

Angelina Jolie fia, Knox Muay Thai versenyével megidézte apja Harcosok klubja pillanatát

Eseménydús napja volt Angelina Jolie és Brad Pitt fiának. Knox Jolie-Pitt ballagása után pár órával már egy Los Angeles-i Muay Thai versenyen csillogtatta meg harctudását, ahol magabiztos mozgásával azonnal felhívta magára a figyelmet. A meccsen készült felvételek futótűzként kezdtek terjedni az interneten és a rajongók rögtön Brad Pitt Harcosok klubja karakteréhez, Tyler Durdenhez hasonlították a 17 éves fiút. Többen úgy vélték, hogy nemcsak a külsejében, hanem a mozgásában és kisugárzásában is erősen emlékeztet édesapjára.

A rajongók szerint Knox Jolie-Pitt a Muay Thai meccsén elképesztően hasonlított, Brad Pitt Harcosok klubja karakteréhez

(Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto)

Ballagás után Muay Thai mérkőzés: „K...rvára ki fogom ütni őket!”

Knox Jolie-Pitt már a ballagási beszédében előrevetítette a mérkőzés kimenetelét. A ceremónián még beszédet mondott diáktársainak, néhány órával később pedig már a ringben bizonyított.

Ma éjjel, hajnali 00:45-kor a Total Sonic Knockout 5-ön fogok harcolni, úgyhogy nézzétek meg! K...rvára ki fogom ütni őket!

Angeline Jolie minden mérkőzésre elkíséri fiát, Knox-Jolie Pittet

(Fotó: Kay Blake/Northfoto)

Angelina Jolie mindig szurkol fiának

A küzdősport nem csupán hobbi Knox Jolie-Pitt számára. A fiatal fiú évek óta Muay Thai edzésekre jár, és több versenyen is részt vett már. Korábban aranyérmet szerzett az IKF Point Muay Thai Technical versenyen, amivel bizonyította, hogy tehetsége jóval túlmutat a híres szülők árnyékán. A versenyeken pedig rendszeresen támogatja édesanyja, Angelina Jolie is. A színésznőt korábban többször lefotózták, amint a nézőtérről szurkol fiának, akárcsak ikertestvére, Vivienne. A család közeli ismerősei szerint a 17 éves fiú rendkívül fegyelmezett, és komolyan veszi a sportolói életmódot. A rajongók pedig már most találgatják, vajon profi sportolóként folytatja-e a pályafutását, vagy később mégis a szórakoztatóipar felé veszi az irányt, csak úgy, mint apja, Brad Pitt.