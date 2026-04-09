Brad Pitt és Angelina Jolie jogi harcában elszabadultak az indulatok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:45
Nem csitul a jogi harc a Château Miraval körül. Angelina Jolie halasztást kért, Brad Pitt azonban határozottan ellenzi ezt, ő szeretné minél hamarabb lezárni.
Újabb drámai fejlemény rázta fel Brad Pitt és Angelina Jolie évek óta húzódó jogi csatáját. A színésznő elhalasztaná a nagy jelentőségű bírósági tárgyalást, amit volt férje határozottan ellenez. A tét nem kisebb, mint közös francia borászatuk, a Château Miraval sorsa és több százmillió dollár.

Brad Pitt szeretné minél hamarabb lezárni a jogi vitát a Château Miraval körül
  • A két híresség, aki egykor Hollywood álompárja volt, ma már jogi harcban áll egymással
  • A vita középpontjában a francia borászatuk, a Château Miraval áll
  • Brad Pitt 2022-ben beperelte volt feleségét, amiért az engedélye nélkül adta el 50 százalékos tulajdonrészét
  • A jogi csata négy éve tart, a színész szeretné minél hamarabb lezárni, Angelina Jolie azonban halasztást kért.

Brad Pitt és Angelina Jolie ismét bírósági konfliktusba kerültek, ezúttal a tárgyalás időpontja miatt. A DailyMail által megszerzett jogi dokumentumokból kiderült, hogy a jelenlegi tervek szerint az ügy 2027. február 1-jén kerülne bíróság elé, azonban a színésznő azt szeretné, ha ezt egészen 2027 novemberére halasztanák. Brad Pitt azonban határozottan ellenzi ezt a lépést. És bár hajlandó lenne egy rövidebb, körülbelül két hónapos halasztásra, a több mint fél éves csúszást már elfogadhatatlannak tartja. Az F1 film sztárja jogi dokumentumokban is hangsúlyozta, hogy minél hamarabb szeretné lezárni az ügyet, hogy végre továbbléphessen és „nyugodtan élvezhesse franciaországi birtokát”.

Angelina Jolie szeretné későbbre halasztani a tárgyalást

Angelina Jolie azonban egészen másképp látja a helyzetet. Szerinte a per rendkívül bonyolult, több országot érintő ügy, amely alapos előkészítést igényel, ezért indokolt a halasztás. A színésznő továbbá visszautasította, hogy a per akadályozná Brad Pitt nyugalmát. Állítása szerint nincs bizonyíték arra, hogy a jogi vita bármilyen módon korlátozná volt férje életét vagy a birtok használatát. A színész ugyanakkor azzal érvel, hogy az időhúzás veszélyezteti a bizonyítási eljárást is. Egyes kulcsfontosságú tanúk később már nem lesznek elérhetőek, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak majd vallomást tenni.

A Château Miraval körüli vita

A konfliktus középpontjában a Château Miraval áll, amelyet a pár még házasságuk alatt vásárolt. A birtok értéke mára mintegy 164 millió dollárra tehető. A vita abból indult, hogy Angelina Jolie 2021-ben eladta részesedését egy orosz befektetőnek, Jurij Seflernek. Brad Pitt szerint ehhez nem lett volna joga az ő beleegyezése nélkül, ezért pert indított. A színésznő viszont azt állítja, hogy a tárgyalások megszakadása után szabadon dönthetett az eladásról. A helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy a színész szerint az új tulajdonos „ellenséges hatalomátvételre” törekszik a borászat felett, ami komoly károkat okozhat az üzletnek. Brad Pitt úgy véli, a hosszú ideje tartó jogi vita már így is visszavetette a vállalkozás működését, ezért szeretné minél hamarabb lezárni.

 

