Brad Pitt és Angelina Jolie jogi harcában elszabadultak az indulatok

Újabb drámai fejlemény rázta fel Brad Pitt és Angelina Jolie évek óta húzódó jogi csatáját. A színésznő elhalasztaná a nagy jelentőségű bírósági tárgyalást, amit volt férje határozottan ellenez. A tét nem kisebb, mint közös francia borászatuk, a Château Miraval sorsa és több százmillió dollár.

A jogi csata négy éve tart, a színész szeretné minél hamarabb lezárni, Angelina Jolie azonban halasztást kért.

Brad Pitt és Angelina Jolie ismét bírósági konfliktusba kerültek, ezúttal a tárgyalás időpontja miatt. A DailyMail által megszerzett jogi dokumentumokból kiderült, hogy a jelenlegi tervek szerint az ügy 2027. február 1-jén kerülne bíróság elé, azonban a színésznő azt szeretné, ha ezt egészen 2027 novemberére halasztanák. Brad Pitt azonban határozottan ellenzi ezt a lépést. És bár hajlandó lenne egy rövidebb, körülbelül két hónapos halasztásra, a több mint fél éves csúszást már elfogadhatatlannak tartja. Az F1 film sztárja jogi dokumentumokban is hangsúlyozta, hogy minél hamarabb szeretné lezárni az ügyet, hogy végre továbbléphessen és „nyugodtan élvezhesse franciaországi birtokát”.

Angelina Jolie azonban egészen másképp látja a helyzetet. Szerinte a per rendkívül bonyolult, több országot érintő ügy, amely alapos előkészítést igényel, ezért indokolt a halasztás. A színésznő továbbá visszautasította, hogy a per akadályozná Brad Pitt nyugalmát. Állítása szerint nincs bizonyíték arra, hogy a jogi vita bármilyen módon korlátozná volt férje életét vagy a birtok használatát. A színész ugyanakkor azzal érvel, hogy az időhúzás veszélyezteti a bizonyítási eljárást is. Egyes kulcsfontosságú tanúk később már nem lesznek elérhetőek, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak majd vallomást tenni.