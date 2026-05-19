Elvágták a szálakat: újabb gyereke tagadta meg Brad Pittet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 20:55
Úgy tűnik, a hollywoodi sztárapuka számára nincs visszaút. Újabb gyermeke döntött úgy, hogy végleg kitörli őt az életéből, és a diplomaosztóján már látványosan megtagadta a Pitt nevet. De mi történt a színfalak mögött?
Drámai pillanatoknak lehettek tanúi a Spelman College hétvégi diplomaosztójának résztvevői. Angelina Jolie és Brad Pitt legidősebb, örökbefogadott lánya, a 21 éves Zahara pszichológia szakos diplomájáért sétált ki a színpadra, ám a ceremónián valami olyasmi történt, ami azonnal felrobbantotta a külföldi bulvársajtót.

Brad Pitt hiába reménykedett: a 21 éves Zahara a diplomaosztóján végleg ledobta magáról a színész vezetéknevét

Bár a hivatalos egyetemi listákon még Zahara Marley Jolie-Pittként szerepelt, a mikrofonnál határozottan húzott egy vastag vonalat a múltja mögé. Nem ez az első eset, hogy a lány nyilvánosan megtagadta az apját. Amikor belépett az egyetemi diáklányszövetségbe, egy videó tanúsága szerint már büszkén, emelt fővel kiáltotta a tömegnek:

A nevem Zahara Marley Jolie. És egyenesen az Arany Államból, az angyalok városából, Los Angelesből, Kaliforniából érkeztem!

Brad Pitt sorra veszíti el a gyermekeit

A színész számára ez a diplomaosztó egy újabb hatalmas gyomros lehetett, ugyanis már a negyedik gyermeke döntött úgy, hogy hallani sem akar a nevéről. A Jolie-Pitt klán tagjai szép lassan, egymás után dobják ki a kukába a családi fészek örökségét.

A pár vérszerinti lánya, Shiloh a 18. születésnapján hivatalos bírósági kérvényt nyújtott be, hogy töröljék a Pitt nevet a papírjaiból. A legidősebb fiú, Maddox egy stáblistán már csak Maddox Jolie-ként szerepelt, és a legkisebb lány, Vivienne is elhagyta a nevet egy Broadway musical programfüzetében. Azt egyelőre nem tudni, hogy Pax és Knox is követték-e a testvéreiket, de a jelek szerint a gyerekek teljesen elfordultak a sztártól.

Rémálom a magánrepülőn

Bár a testvérek nyilatkozatban sosem indokolták meg a döntésüket, a háttérben egyértelműen a szülők 2016-os, botrányos válása áll. Angelina Jolie korábban sokkoló részleteket osztott meg a bíróságon: állítása szerint egy Franciaországból tartó magánrepülőgépen a részeg színész fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt, valamint az egyik gyermeküket.

A Harcosok klubja sztárja a mai napig tagadja a vádakat, és bár a válást tavaly decemberben hivatalosan is lezárták, a nyilvánosság előtt mélyen hallgat a családi drámáról. A gyerekek lépései alapján azonban egyértelmű: ebben a háborúban végleg az anyjuk oldalára álltak – írja a LADbible.

 

 

