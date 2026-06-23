Anne Hathaway harmadik gyermekét várja – Itt a videó a bejelentéséről

Örömhírt osztott meg rajongóival Az Ördög Pradát visel 2 sztárja. Anne Hathaway és férje, Adam Shulman harmadik közös gyermeküket várják. A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy a sztárt Saint-Tropez partjainál fotózták le, ahol már jól látható volt a gömbölyödő pocakja. Az Oscar-díjas színésznő később az Instagram-oldalán egy cuki videóval erősítette meg a hírt.
Gólyahír a láthatáron! Anne Hathaway az elmúlt hetekben Franciaországban pihent családjával, amit a lesifotósok azonnal meg is örökítették. A színésznőt férje, Adam Shulman, két fia és közeli barátai társaságában kapták lencsevégre Saint-Tropez egyik strandján. A paparazzók által készített felvételeken pedig egyértelműen látható volt a színésznő gömbölyödő pocakja. A pletykák azonnal elindultak, és szerencsére nem kellett sokat várni Az Ördög Pradát visel 2 sztárjának megerősítésére sem.
Néhány nappal később Anne Hathaway az Instagram-oldalán jelentette be az örömhírt egy cuki videóval. A felvételen a színésznő egy hosszú fehér ruhában mosolyogva mutatta meg gömbölyödő hasát, miközben Barbara Lewis klasszikus dala, a Baby I’m Yours szólt, amelynek címét a színésznő a bejegyzés feliratában is felhasználta.
A hír hatalmas örömet váltott ki a rajongók körében. Számos kollégája és több híresség is gratulált a párnak, köztük sok olyan sztár, akikkel a színésznő az elmúlt években együtt dolgozott. Anne Hathaway Instagram-oldalát rövid idő alatt elárasztották a jókívánságok, sokan pedig azt emelték ki, hogy a sztár sugárzik a boldogságtól.
A mostani örömhír azért is különösen jelentős, mert Anne Hathaway korábban nyíltan beszélt a gyermekvállalás során átélt nehézségeiről. A színésznő évekkel ezelőtt elárulta, hogy első gyermeke születése előtt elvetélt, ami rendkívül megviselte őt érzelmileg. Később pedig arról is beszámolt, hogy a második gyermekének érkezése előtt hosszú és fájdalmas időszakon ment keresztül termékenységi problémái miatt. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja úgy véli, sok nő érzi magát egyedül ezekben a helyzetekben, miközben valójában rengetegen küzdenek hasonló nehézségekkel. Éppen ezért is, amikor 2019-ben második gyermekét várta, külön üzenetet küldött azoknak a családoknak, akik hasonló problémákkal szembesülnek.
Mindenkinek, aki a meddőség és a teherbeesés poklával küzd: tudjátok meg, hogy nekem sem ment egyenes úton egyik terhességem sem. Különleges szeretettel gondolok rátok.
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