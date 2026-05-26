Anne Hathaway bevallotta, megvakult az egyik szemére: "Meg kellett műteni!"

Anne Hathaway megdöbbentő vallomást tett szembetegségéről. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja elárulta, hogy egy teljes évtizeden át súlyos látásproblémával küzdött, miközben a nyilvánosság előtt próbált tökéletesnek tűnni. A színésznő most először beszélt arról, hogyan veszítette el szinte teljesen a látását az egyik szemére, és milyen hatással volt mindez az életére, a karrierjére és a mentális állapotára.

A 43 éves Oscar-díjas színésznő a New York Times Popcast című műsorában az eltitkolt szembetegségéről vallott. Anne Hathaway 10 éven keresztül látásproblémával küzdött, ami olyan súlyos volt, hogy harmincas évei nagy részében szinte alig látott a bal szemére. Az Ördög Pradát visel 2 sztárjánál korai szürke hályogot állapítottak meg, amely fokozatosan rontotta a látását. A helyzet végül odáig súlyosbodott, hogy orvosi értelemben már 'jogilag vaknak' számított az egyik szemére.

Olyan mértékben rontotta a látásomat, hogy a bal szememre gyakorlatilag jogilag vaknak minősítettek, végül pedig műtétre szorultam.

A sztár úgy fogalmazott, hosszú ideig fel sem tűnt neki, mennyire súlyos a probléma, mert a látása lassan romlott. Csak a műtét után döbbent rá, milyen sokat veszített az évek során:

Addig nem is fogtam fel, mennyire súlyos a helyzet, amíg végre nem láttam a teljes spektrumot.

oh my god?? 😭😭 the amount of movies she did during those 10 years and she never mentioned it fnnsnsns https://t.co/M7vLDPF8or pic.twitter.com/M1kJg5mvBR — nana 𐦍 (@caramelfilm) May 21, 2026

Anne Hathawayt a látásproblémája nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is leterhelte. Ez a fokozatosan romló állapot állandó feszültséget és stresszt okozott számára, még akkor is, ha ezt sokáig nem is tudatosította magában. A színésznő szerint a műtét után sokkal nyugodtabb lett, és csak ekkor értette meg igazán, milyen komoly nyomás alatt élt hosszú éveken át.

A 43 éves színésznő ma már teljesen másként tekint az egészségére és az életére. Úgy véli, hogy néhány generációval korábban valószínűleg nem létezett volna olyan orvosi megoldás, amely visszaadhatta volna a látását. Éppen ezért minden reggel hálát ad azért, hogy újra lát: