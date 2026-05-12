Brutális összeg: Ennyit kaptak Az Ördög Pradát visel 2. szereplői a folytatásért

Húsz évvel az eredeti film után Az Ördög Pradát visel 2. nemcsak a mozipénztáraknál robbantott nagyot, hanem a színésznők fizetésében is. Bennfentes források szerint a film három ikonja – Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt – elképesztő összeget kapott a folytatásért.
Húsz évvel az első rész után, elkészült a folytatás. Az Ördög Pradát visel 2-ben új sztorik, új ruhák, de ugyanazok a főszereplők. Ehhez azonban komoly megállapodásokra volt szükség. A Variety magazin forrásai szerint a három ikon – Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt – úgynevezett „favored nations” megállapodást kötött a stúdióval, vagyis mindannyian ugyanakkora fizetést kaptak a filmért. A beszámolók alapján ez fejenként 12,5 millió dollárt, vagyis közel 3,8 milliárd forintot jelent. Hollywoodban ez ritka megállapodásnak számít, különösen azért, mert sokan arra számítottak, hogy Meryl Streep kapja majd a legmagasabb fizetést. A kétszeres Oscar-díjas színésznő azonban állítólag ragaszkodott ahhoz, hogy kolléganői ugyanannyit keressenek, mint ő.
De itt még nincs vége! A hírek szerint a sztárok nemcsak fix fizetést kaptak, hanem részesedést is a bevételekből. Tehát, ha Az Ördög Pradát visel 2. továbbra is ilyen sikeresen szerepel a mozikban, akár további 20 millió dollárt, vagyis 6 milliárd forintot is kereshetnek fejenként a bónuszrendszernek köszönhetően. Ez azért is figyelemre méltó, mert a produkció teljes költségvetése körülbelül 100 millió dollár volt, vagyis körülbelül 30 milliárd forint, tehát a három főszereplő fizetése önmagában a büdzsé jelentős részét emésztette fel. A stúdió mégis vállalta ezt a kiadást, hiszen pontosan tudták, hogy az ikonikus karakterek – Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt – nélkül a folytatás nem működne.
A történet húsz évvel az első rész eseményei után játszódik. Andy Sachs karaktere – akit ismét Anne Hathaway alakít – visszatér a média és a divat világába, miközben Miranda Priestly a modern digitális korszak kihívásaival próbál szembenézni. A rajongók számára külön öröm volt, hogy Emily Charlton szerepében Emily Blunt is visszatért, ahogyan Nigel karakterét alakító Stanley Tucci is újra feltűnt a vásznon. De feltűnt néhány új arc – Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley és Lady Gaga – is. Az Ördög Pradát visel 2 premierje óta valóságos kasszasiker lett. A nemzetközi bevételek már az első hetekben meghaladták a 430 millió dollárt, vagyis 130,5 milliárd forintot, ami jóval több, mint amennyit az eredeti, 2006-os rész a teljes mozis pályafutása alatt elért.
