Anne Hathaway reagált a plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatos vádakra

Hónapok óta megy a találgatás Anne Hathaway plasztikai beavatkozásaival kapcsolatban. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja most először reagált nyilvánosan a pletykákra, de nemcsak a híreszteléseket kommentálta, hanem arról is őszintén megnyílt, hogyan viszonyul valójában ezekhez a beavatkozásokhoz.

Anne Hathaway Oscar-gála 2026-os megjelenése után elindultak a találgatások a színésznő arcplasztikájával kapcsolatban Fotó: Mark Hammond / Northfoto

Az elmúlt hónapokban egyre több hozzászólás jelent meg a közösségi médiában Anne Hathaway külsejével kapcsolatban. A 43 éves Oscar-díjas színésznő különösen az Oscar-gála 2026 után került a figyelem középpontjába, amikor sokan azt állították, hogy látványosan megváltozott az arca. A helyzet pedig odáig fajult, hogy Reddit-fórumokon és pletykaoldalakon felhasználók százai kezdték elemezni a színésznő arcát régi és új fotók alapján. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja végül az Elle magazinnak adott interjúban reagált a pletykákra. Elmondása szerint eredetileg nem akart megszólalni az ügyben, de a találgatások már olyan szintet értek el, hogy szükségét érezte tisztázni a helyzetet:

A spekulációk annyira felerősödtek, hogy azt éreztem tényleg szükség van rá, hogy egyszer és mindenkorra tisztázzam a dolgokat.

Anne Hathaway nem tartja kizártnak, hogy a jövőben plasztikáztat majd Fotó: Lev Radin / Northfoto

Anne Hathaway műtét nélküli facelift-je

Úgy véli, sokan hajlamosak azonnal plasztikai műtétet emlegetni, ha egy híresség különösen kipihentnek vagy fiatalosnak tűnik. De kihangsúlyozta, hogy nem esett át facelift-en és véleménye szerint az egész pletykaáradatot az Oscar-gála 2026-os frizurája okozta, amelynek elkészítéséről Anne Hathaway Instagram-oldalára egy backstage-videót is feltöltött. A felvételen a stylist két szoros fonással húzta hátra a haját, amitől az arcvonásai feszesebbnek és fiatalosabbnak tűntek. A videó pedig gyorsan vírusként kezdett terjedni az interneten, és sokan 'műtét nélküli facelift-ként' kezdték emlegetni a módszert.