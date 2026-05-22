Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Anne Hathaway reagált a plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatos vádakra

plasztikai beavatkozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 18:45
Az Ördög Pradát viselfaceliftAnne HathawayOscar-gála
Az ördög Pradát visel 2 sztárjának plasztikai beavatkozásáról hónapok óta megy a találgatás. Anne Hathaway pedig végre reagált a vádakra.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Hónapok óta megy a találgatás Anne Hathaway plasztikai beavatkozásaival kapcsolatban. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja most először reagált nyilvánosan a pletykákra, de nemcsak a híreszteléseket kommentálta, hanem arról is őszintén megnyílt, hogyan viszonyul valójában ezekhez a beavatkozásokhoz. 

Anne Hathaway Oscar-gála 2026-os megjelenése után elindultak a találgatások a színésznő arcplasztikájával kapcsolatban
Anne Hathaway Oscar-gála 2026-os megjelenése után elindultak a találgatások a színésznő arcplasztikájával kapcsolatban Fotó: Mark Hammond /  Northfoto
  • Már egy ideje keringenek a pletykák Anne Hathaway arcplasztikájával kapcsolatban.
  • A helyzet végül odáig fajult, hogy különböző pletykaoldalakon felhasználók százai kezdték elemezni Az Ördög Pradát visel 2 sztárjának arcát.
  • A 43 éves színésznő végül megelégelte ezt és reagált a vádakra: bevallotta, hogy pontosan milyen viszonyban is áll a plasztikával.

Anne Hathaway reagált a plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatos vádakra

Az elmúlt hónapokban egyre több hozzászólás jelent meg a közösségi médiában Anne Hathaway külsejével kapcsolatban. A 43 éves Oscar-díjas színésznő különösen az Oscar-gála 2026 után került a figyelem középpontjába, amikor sokan azt állították, hogy látványosan megváltozott az arca. A helyzet pedig odáig fajult, hogy Reddit-fórumokon és pletykaoldalakon felhasználók százai kezdték elemezni a színésznő arcát régi és új fotók alapján. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja végül az Elle magazinnak adott interjúban reagált a pletykákra. Elmondása szerint eredetileg nem akart megszólalni az ügyben, de a találgatások már olyan szintet értek el, hogy szükségét érezte tisztázni a helyzetet:

A spekulációk annyira felerősödtek, hogy azt éreztem tényleg szükség van rá, hogy egyszer és mindenkorra tisztázzam a dolgokat.

Anne Hathaway nem tartja kizártnak, hogy a jövőben plasztikáztat majd
Anne Hathaway nem tartja kizártnak, hogy a jövőben plasztikáztat majd Fotó: Lev Radin /  Northfoto

Anne Hathaway műtét nélküli facelift-je

Úgy véli, sokan hajlamosak azonnal plasztikai műtétet emlegetni, ha egy híresség különösen kipihentnek vagy fiatalosnak tűnik. De kihangsúlyozta, hogy nem esett át facelift-en és véleménye szerint az egész pletykaáradatot az Oscar-gála 2026-os frizurája okozta, amelynek elkészítéséről Anne Hathaway Instagram-oldalára egy backstage-videót is feltöltött. A felvételen a stylist két szoros fonással húzta hátra a haját, amitől az arcvonásai feszesebbnek és fiatalosabbnak tűntek. A videó pedig gyorsan vírusként kezdett terjedni az interneten, és sokan 'műtét nélküli facelift-ként' kezdték emlegetni a módszert.

Anne Hathaway plasztikához való viszonyáról is vallott

Az Ördög Pradát visel 2 sztárja azonban azt is bevallotta, hogy a jövőben nem zárja ki teljesen a plasztikai beavatkozások lehetőségét. Sőt, elképzelhetőnek tartja, hogy egyszer talán ő is vállal valamilyen műtétet vagy akár facelift-et. Kiemelte azonban, hogy jelenleg nem történt ilyen. Anne Hathaway arról is beszélt, hogy az évek során sokat változott a szépségről alkotott képe. Fiatalabb korában sokkal bizonytalanabb volt, és emiatt gyakran túl szigorúan bánt saját magával:

A fiatalabb énem egyik jellemzője az volt, hogy nagyon félénk volt, és szerintem emiatt a félelem miatt voltam olyan szigorú magammal szemben. Elborzadok attól a gondolattól, hogy miközben magammal szigorú voltam, talán akaratlanul másokkal is szigorúan bántam. Valójában hányingerem lesz, ha erre gondolok.

De ma már sokkal inkább az önazonosságot és a természetességet tartja fontosnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu