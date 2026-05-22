Anne Hathaway reagált a plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatos vádakra

Hónapok óta megy a találgatás Anne Hathaway plasztikai beavatkozásaival kapcsolatban. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja most először reagált nyilvánosan a pletykákra, de nemcsak a híreszteléseket kommentálta, hanem arról is őszintén megnyílt, hogyan viszonyul valójában ezekhez a beavatkozásokhoz.
Az elmúlt hónapokban egyre több hozzászólás jelent meg a közösségi médiában Anne Hathaway külsejével kapcsolatban. A 43 éves Oscar-díjas színésznő különösen az Oscar-gála 2026 után került a figyelem középpontjába, amikor sokan azt állították, hogy látványosan megváltozott az arca. A helyzet pedig odáig fajult, hogy Reddit-fórumokon és pletykaoldalakon felhasználók százai kezdték elemezni a színésznő arcát régi és új fotók alapján. Az Ördög Pradát visel 2 sztárja végül az Elle magazinnak adott interjúban reagált a pletykákra. Elmondása szerint eredetileg nem akart megszólalni az ügyben, de a találgatások már olyan szintet értek el, hogy szükségét érezte tisztázni a helyzetet:
A spekulációk annyira felerősödtek, hogy azt éreztem tényleg szükség van rá, hogy egyszer és mindenkorra tisztázzam a dolgokat.
Úgy véli, sokan hajlamosak azonnal plasztikai műtétet emlegetni, ha egy híresség különösen kipihentnek vagy fiatalosnak tűnik. De kihangsúlyozta, hogy nem esett át facelift-en és véleménye szerint az egész pletykaáradatot az Oscar-gála 2026-os frizurája okozta, amelynek elkészítéséről Anne Hathaway Instagram-oldalára egy backstage-videót is feltöltött. A felvételen a stylist két szoros fonással húzta hátra a haját, amitől az arcvonásai feszesebbnek és fiatalosabbnak tűntek. A videó pedig gyorsan vírusként kezdett terjedni az interneten, és sokan 'műtét nélküli facelift-ként' kezdték emlegetni a módszert.
Az Ördög Pradát visel 2 sztárja azonban azt is bevallotta, hogy a jövőben nem zárja ki teljesen a plasztikai beavatkozások lehetőségét. Sőt, elképzelhetőnek tartja, hogy egyszer talán ő is vállal valamilyen műtétet vagy akár facelift-et. Kiemelte azonban, hogy jelenleg nem történt ilyen. Anne Hathaway arról is beszélt, hogy az évek során sokat változott a szépségről alkotott képe. Fiatalabb korában sokkal bizonytalanabb volt, és emiatt gyakran túl szigorúan bánt saját magával:
A fiatalabb énem egyik jellemzője az volt, hogy nagyon félénk volt, és szerintem emiatt a félelem miatt voltam olyan szigorú magammal szemben. Elborzadok attól a gondolattól, hogy miközben magammal szigorú voltam, talán akaratlanul másokkal is szigorúan bántam. Valójában hányingerem lesz, ha erre gondolok.
De ma már sokkal inkább az önazonosságot és a természetességet tartja fontosnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.