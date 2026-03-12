Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nicole Kidman kitálalt, ez történt a válása után: "Mindig a jó felé fogok haladni..."

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 18:15
Az Oscar-díjas színésznő hosszú hónapok hallgatása után végre megtörte a csendet. Nicole Kidman őszintén megnyílt Keith Urbannel való válásáról.
Fekete Ágnes
Hosszú hónapok hallgatása után Nicole Kidman végre megszólalt a válásáról. A hollywoodi színésznő először beszélt arról, hogyan élte meg a szakítást egykori férjével, Keith Urban countryzenésszel. 

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek a válás mellett
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto

Mit kell tudni Nicole Kidman válásáról?

  • Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptemberében nyújtották be a válókeresetet
  • Az egykori sztárpár 19 évig volt együtt, és ezalatt az idő alatt 2 gyermekük született: Sunday Rose és Faith Margaret
  • A válást 2026 januárjában véglegesítették, a lányok első számú felügyeleti jogát az Oscar-díjas színésznő kapta
  • Nicole Kidman hosszú hónapok hallgatása után végre őszintén megnyílt a válásról 

Nicole Kidman kitálalt: ez történt a válása után

Az Oscar-díjas színésznő most először szólalt meg válása óta. Nicole Kidman a Variety-nek tett interjújában őszintén megnyílt a Keith Urbannel való szakításáról:

Mindig a jó felé fogok haladni. Hálás vagyok a családomért, azért, hogy megőrizhettem őket, és azért, hogy tovább tudok lépni. Ennyi.

A színésznő azt is hangsúlyozta, hogy szándékosan nem árul el részleteket a szakításról. Szerinte ez a tisztelet jele, nemcsak volt férje, hanem gyermekeik felé is:

Egy család vagyunk, és azok is maradunk.

Nicole Kidman külön kiemelte két lányát, akiket 'gyönyörű, csodálatos fiatal nőkként' emlegetett. Véleménye szerint számukra most az a legfontosabb, hogy stabil és szeretetteljes környezetben nőhessenek fel a válás után is. 

Nicole Kidman Scarpetta című új, 8 részes bűnügyi sorozata 2026. március 11-én jelent meg a Prime Video oldalán
Fotó: Ron Adar /  Northfoto

Nicole Kidman válása után új fejezetet nyitott az életében

Bár a válás nehéz időszak volt, Nicole Kidman most már kizárólag a jövőre koncentrál. A színésznő szerint a munka és a barátok sokat segítettek abban, hogy átvészelje a szakítást. A sztár ráadásul szakmailag is mozgalmas év elé néz. Több film- és sorozatprojektben is szerepel, miközben úgy döntött, hogy nem költözik el és továbbra is Nashville-ben marad. 

Nicole Kidman lányai, Sunday Rose és Faith Margaret, anyjuk mellett állnak
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Nicole Kidman Keith Urbannel majdnem 20 évig volt együtt

Nicole Kidman és Keith Urban 2006-ban mondták ki a boldogító igent, és közel két évtizeden át együtt építették közös életüket. A rajongók számára ezért is jelentett hatalmas meglepetést, amikor 2025 szeptemberében kiderült, hogy kapcsolatuk véget ért. A színésznő ezután egy nappal később be is adta a válókeresetet. A bíróság pedig 2026 januárjában véglegesítette a válást, ezzel lezárva a sztárpár 19 évig tartó házasságát. A válás egyik legfontosabb kérdése a két közös lányuk volt, de végül a megállapodás szerint a lányok elsősorban az édesanyjukkal maradnak, amíg apjuk, Keith Urban minden második hétvégén tölthet velük majd időt.

 

