Nicole Kidman kitálalt, ez történt a válása után: "Mindig a jó felé fogok haladni..."

Hosszú hónapok hallgatása után Nicole Kidman végre megszólalt a válásáról. A hollywoodi színésznő először beszélt arról, hogyan élte meg a szakítást egykori férjével, Keith Urban countryzenésszel.
Az Oscar-díjas színésznő most először szólalt meg válása óta. Nicole Kidman a Variety-nek tett interjújában őszintén megnyílt a Keith Urbannel való szakításáról:
Mindig a jó felé fogok haladni. Hálás vagyok a családomért, azért, hogy megőrizhettem őket, és azért, hogy tovább tudok lépni. Ennyi.
A színésznő azt is hangsúlyozta, hogy szándékosan nem árul el részleteket a szakításról. Szerinte ez a tisztelet jele, nemcsak volt férje, hanem gyermekeik felé is:
Egy család vagyunk, és azok is maradunk.
Nicole Kidman külön kiemelte két lányát, akiket 'gyönyörű, csodálatos fiatal nőkként' emlegetett. Véleménye szerint számukra most az a legfontosabb, hogy stabil és szeretetteljes környezetben nőhessenek fel a válás után is.
Bár a válás nehéz időszak volt, Nicole Kidman most már kizárólag a jövőre koncentrál. A színésznő szerint a munka és a barátok sokat segítettek abban, hogy átvészelje a szakítást. A sztár ráadásul szakmailag is mozgalmas év elé néz. Több film- és sorozatprojektben is szerepel, miközben úgy döntött, hogy nem költözik el és továbbra is Nashville-ben marad.
Nicole Kidman és Keith Urban 2006-ban mondták ki a boldogító igent, és közel két évtizeden át együtt építették közös életüket. A rajongók számára ezért is jelentett hatalmas meglepetést, amikor 2025 szeptemberében kiderült, hogy kapcsolatuk véget ért. A színésznő ezután egy nappal később be is adta a válókeresetet. A bíróság pedig 2026 januárjában véglegesítette a válást, ezzel lezárva a sztárpár 19 évig tartó házasságát. A válás egyik legfontosabb kérdése a két közös lányuk volt, de végül a megállapodás szerint a lányok elsősorban az édesanyjukkal maradnak, amíg apjuk, Keith Urban minden második hétvégén tölthet velük majd időt.
