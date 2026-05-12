Mély megrendülés: Gyászba borult a magyar focista oldala

Gyászol a Dunaszerdahely, a Kisvárda és a Nyíregyháza korábbi labdarúgója, Vida Kristopher. Elhunyt Hepner Jaroslav, aki a DAC akadémiájának csapatvezetőjeként dolgozott együtt a 30 éves magyar támadóval.

Vida Kristopher 2016 és 2020 között 125 tétmérkőzésen lépett pályára a DAC színeiben Fotó: Dömötör Csaba

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt Hepner Jaroslav haláláról, aki múlt csütörtökön, 70 éves korában hunyt el. Jaro éveken át a DAC akadémián dolgozott csapatvezetőként, az utolsó hetekben is rendezőként volt jelen csapataink mérkőzésein

– közölte a dunaszerdahelyi klub a gyászhírt, amit a jelenleg Szatmárnémetiben focizó Vida Kristopher is megosztott a közösségi oldalán.

A 30 éves labdarúgó Hepner Jaroslav fotója mellett egy fekete szívvel és egy fehér galambbal fejezte ki gyászát.

Vida 2016 és 2020 között 125 tétmérkőzésen lépett pályára a DAC színeiben – többek között a jelenleg a magyar válogatottat irányító Marco Rossi irányítása alatt is. Ezeken a találkozókon 32 gólt szerzett és 19 gólpasszt osztott ki.