Mély megrendülés: Gyászba borult a magyar focista oldala

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 14:50
gyászDAC Dunaszerdahely
Elhunyt Hepner Jaroslav. A DAC akadémiájának egykori csapatvezetőjét a klub korábbi magyar játékosa, Vida Kristopher gyászolja.
Gyászol a Dunaszerdahely, a Kisvárda és a Nyíregyháza korábbi labdarúgója, Vida Kristopher. Elhunyt Hepner Jaroslav, aki a DAC akadémiájának csapatvezetőjeként dolgozott együtt a 30 éves magyar támadóval.

Vida Kristopher 2016 és 2020 között 125 tétmérkőzésen lépett pályára a DAC színeiben Fotó: Dömötör Csaba

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt Hepner Jaroslav haláláról, aki múlt csütörtökön, 70 éves korában hunyt el. Jaro éveken át a DAC akadémián dolgozott csapatvezetőként, az utolsó hetekben is rendezőként volt jelen csapataink mérkőzésein

közölte a dunaszerdahelyi klub a gyászhírt, amit a jelenleg Szatmárnémetiben focizó Vida Kristopher is megosztott a közösségi oldalán.

A 30 éves labdarúgó Hepner Jaroslav fotója mellett egy fekete szívvel és egy fehér galambbal fejezte ki gyászát.

Vida 2016 és 2020 között 125 tétmérkőzésen lépett pályára a DAC színeiben – többek között a jelenleg a magyar válogatottat irányító Marco Rossi irányítása alatt is. Ezeken a találkozókon 32 gólt szerzett és 19 gólpasszt osztott ki.

Hepner Jaroslav búcsúztatása május 13-án szerdán, 11 órakor a dunaszerdahelyi temetőben lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
