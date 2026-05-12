"Soha nem fogjuk szégyellni" – Vége! Stohl Andrásék szakítottak: pszichológus segít a színésznek az elválásban

A TV2 Titkok Ramónával legújabb adásában végre választ kaptunk a kérdésre, amely hónapok óta foglalkoztatta az országot. Stohl András és A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta őszintén vallottak kapcsolatuk alakulásáról, a kamerák kereszttüzében született vonzalomról és a hétköznapok kíméletlen valóságáról. Lékai-Kiss Ramóna stúdiójában kiderült, hogy a tündérmese nem a várt módon végződött, és a háttérben mélyebb, feldolgozatlan sebek húzódtak meg, amelyek végül megakadályozták a közös jövő kiteljesedését. A népszerű színész-műsorvezető fájdalmas őszinteséggel beszélt arról a belső válságról, amely miatt szakember segítségére és terápiára van szüksége.
Kiss Kriszta nosztalgiával emlékezett vissza a kezdetekre, bár elismerte, az út nem volt zökkenőmentes: „Az elmúlt napokban véletlenszerűen folyamatosan elém kerülnek az epizódok, és nagyon jó érzés visszanézni ezt az egészet. Mindig mosolygok, amikor részleteket látok az adásból, mert valóban nagyon szép kezdet volt (...) A szimpátia rögtön megvolt köztünk, de az első egy-két randink azért döcögősre sikerült. Ennek ellenére éreztem, hogy jól esik, amikor látom, ahogy András boldogan rohan felém a lépcsőn” – mesélte Kriszta, aki számára 5-10 nap után vált egyértelművé, hogy valódi érzelmeket táplál a színész iránt.
Stohl András felidézte az első találkozás drámaiságát és azt a kimerültséget, amit a forgatás okozott számára.
Brutálisan hosszú éjszaka volt, meg kellett várnunk, hogy besötétedjen. Fogalmam sem volt a lányokról, ravaszul volt összerakva a műsor, és az első négy hölgy nagyon kecsegtető volt. Aztán ahogy ment előre az idő, én is fáradtam, jött Princess Szabina, akitől rendesen betojtam. Egyszer csak megérkezett az utolsó hölgy, de akkor már meglehetősen kétségbe voltam esve. Amikor Kriszta kiszállt az autóból abban a piros ruhában, álarcban, valami azonnal történt bennem. Akkor megint egy picit megnyugodtam
– vallotta be András, aki már akkor érezte, hogy Kriszta eljut a döntőig.
A kapcsolatot azonban beárnyékolta a műsor utáni kényszerű titkolózás és Stohl belső bizonytalansága. Októbertől januárig, a sugárzás kezdetéig nem mutatkozhattak együtt, ami felemésztette az intimitást. A színész nehezen kezelte Kriszta kettősségét is: a vidéki lányt imádta, de a távolságtartó, külsőségekre figyelő nőtől megijedt. Kriszta nem akart azonnal csókolózni a kamerák előtt, ami sértette a színész hiúságát. András végül elárulta a szakítás valódi okát.
Nem voltam készen arra, hogy egy állandó párkapcsolatom legyen, egy odaköltözős, azonnal beleugrós dolog. Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel (szerk: utalt a válására Stohl). Az elengedés elején járok, nem tartok ott, hogy mély, állandó kapcsolatom legyen
– árulta el Stohl, aki szakember segítségével próbál túllépni az elakadáson.
Kriszta számára a nézői elvárások váltak eközben elviselhetetlen teherré: „Nekem teher volt ez a rengeteg elvárás, ami jó irányból indult, de ez a hol van az András, miért nincs ott... Nem volt olyan nap, hogy ne kellett volna magyarázkodnom (...) Azt láttam, hogy András egyáltalán nem tart ott, hogy befogadjon valakit a lakásába és a szívébe” – mondta Kriszta. Bár a szerelem nem tudott beteljesedni, felnőtt emberként, barátságban váltak el, hangos szó nélkül és bár a közös élet nem sikerült, egymást emberileg nem engedik el: „Soha nem fogjuk törölni és soha nem fogjuk szégyellni”– zárta Stohl András, akinek bár élete legnehezebb munkája volt elmondása szerint, bármikor újra forgatná a műsort.
