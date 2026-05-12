"Soha nem fogjuk szégyellni" – Vége! Stohl Andrásék szakítottak: pszichológus segít a színésznek az elválásban

A TV2 Titkok Ramónával legújabb adásában végre választ kaptunk a kérdésre, amely hónapok óta foglalkoztatta az országot. Stohl András és A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta őszintén vallottak kapcsolatuk alakulásáról, a kamerák kereszttüzében született vonzalomról és a hétköznapok kíméletlen valóságáról. Lékai-Kiss Ramóna stúdiójában kiderült, hogy a tündérmese nem a várt módon végződött, és a háttérben mélyebb, feldolgozatlan sebek húzódtak meg, amelyek végül megakadályozták a közös jövő kiteljesedését. A népszerű színész-műsorvezető fájdalmas őszinteséggel beszélt arról a belső válságról, amely miatt szakember segítségére és terápiára van szüksége.

Stohl András és Kiss Kriszta szakítottak, pedig szerelmük alakulása egy országot tartott lázban (Fotó: Bors)

Stohl András kapcsolata zátonyra futott: Pedig olyan szépen indult minden...

Kiss Kriszta nosztalgiával emlékezett vissza a kezdetekre, bár elismerte, az út nem volt zökkenőmentes: „Az elmúlt napokban véletlenszerűen folyamatosan elém kerülnek az epizódok, és nagyon jó érzés visszanézni ezt az egészet. Mindig mosolygok, amikor részleteket látok az adásból, mert valóban nagyon szép kezdet volt (...) A szimpátia rögtön megvolt köztünk, de az első egy-két randink azért döcögősre sikerült. Ennek ellenére éreztem, hogy jól esik, amikor látom, ahogy András boldogan rohan felém a lépcsőn” – mesélte Kriszta, aki számára 5-10 nap után vált egyértelművé, hogy valódi érzelmeket táplál a színész iránt.

Stohl András A Nagy Ő-ben egyből érezte, hogy Kriszta más, mint a többi lány (Fotó: TV2)

Emlékezetes belépő volt

Stohl András felidézte az első találkozás drámaiságát és azt a kimerültséget, amit a forgatás okozott számára.

Brutálisan hosszú éjszaka volt, meg kellett várnunk, hogy besötétedjen. Fogalmam sem volt a lányokról, ravaszul volt összerakva a műsor, és az első négy hölgy nagyon kecsegtető volt. Aztán ahogy ment előre az idő, én is fáradtam, jött Princess Szabina, akitől rendesen betojtam. Egyszer csak megérkezett az utolsó hölgy, de akkor már meglehetősen kétségbe voltam esve. Amikor Kriszta kiszállt az autóból abban a piros ruhában, álarcban, valami azonnal történt bennem. Akkor megint egy picit megnyugodtam

– vallotta be András, aki már akkor érezte, hogy Kriszta eljut a döntőig.