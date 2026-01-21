Nicole Kidman lányai hallani sem akarnak Keith Urban új barátnőjéről

A válás hivatalos lezárása után sem csillapodnak a kedélyek Nicole Kidman háza táján. Keith Urban új barátnőjének jelenléte teljesen felzaklatta a gyermekiket. Faith Margaret és Sunday Rose teljes mértékben édesanyjuk mellett állnak és nem kérnek apjuk új kapcsolatából.
Egy hónap sem telt el azóta, hogy véglegesítették Nicole Kidman és Keith Urban válását, a country zenész máris összeköltözött új barátnőjével, Karley Scott Collinsszal. Ez a lépés azonban nem okozott osztatlan sikert lányaik körében. Faith Margaret és Sunday Rose ugyanis teljes mértékben elutasítják apjuk új kapcsolatát és 100 százalékig kiállnak édesanyjuk, Nicole Kidman, mellett. Egy családhoz közeli ismerős ezt nyilatkozta ezzel kapcsolatban:
A lányok teljes mértékben az édesanyjukra koncentrálnak. Alkalmazkodnak a változásokhoz, és természetes, hogy meg akarják védeni a saját terüket... Nem akarnak találkozni Keith új barátnőjével.
Keith Urban állítólag próbál egyensúlyt teremteni új élete és apai szerepe között, ám a lányai jelenlegi elutasítása érthetően megviseli őt. Források szerint továbbra is szeretné megőrizni a jó kapcsolatot gyermekeivel, és tiszteletben tartja az érzéseiket, még akkor is, ha ez számára fájdalmas. A countryzenész jelenleg Nashville-ben tartózkodik, ahol felújít egy stúdiót a Music Row-n, és egy új, szakításról szóló albumon dolgozik. Keith Urban szerelmi élete körül pedig továbbra is egyre több spekuláció lát napvilágot.
Egy hete sincs, hogy bombaként robbant a hír, hogy Keith Urban összeköltözött új barátnőjével, Karley Scott Collinsszal. A 26 éves amerikai énekesnő és a countryzenész még a zenei karrierjükön keresztül kerültek kapcsolatba, majd a fiatal lány 2025-ben nyitó fellépőként is szerepelt Keith Urban High and Alive World Tour világkörútján. Karley Scott Collins, aki kiköpött mása Nicole Kidmannek, azonban tagadja a párkapcsolati pletykákat.
