Kínos: Kevin Hartot a sárga földig alázta Dwayne Johnson, még a feleségével is kikezdett!

Dwayne Johnson és Kevin Hart barátsága már lassan egy évtizedre visszavezethető, miután közösen szerepelnek az újragondolt Jumanji-filmekben. Itt tényleg fontos kiemelni, hogy ők a kamerákon kívül is jó barátok, akik közös interjúkban nevetnek egymáson és magukon, utóbbi mondjuk főleg Hartra jellemző, a Szikla ellenben túl macsó az önkritikához. Hogy mennyit bír el ez a barátság, azt Johnson egészen a határig húzta legutóbb a Netflix műsorában.
A Netflix visszatérő műsorában különböző hírességeket égetnek be nyilvánosan kollégái. A legutóbbi este célkeresztjében Kevin Hart volt, akinek fogalma sem volt, mit kaphat a Queen epikus zenéjére bevonuló izomkolosszustól. A vitatható minőségű filmeket gyártó Dwayne Johnson már a köszönésében is csúnyán odavágott a humoristának:
Gondolom most mind azt gondoljátok, hogy azért vagyok itt, hogy felhúzzak egy másik sz*r Kevin Hart filmet, de most kivételesen nem erről van szó. Azért vagyok itt, hogy megrágjam Kevin kajáját, hogy aztán visszaköpjem a szájába. Nem így van, édes kis csoki madaram? Ugyan már, én beszélhetek csúnyát erről a kis kétszer sült törpéről…
Az eseményen részt vett Kevin Hart felesége is, Eniko Hart. Hollywood ügyeletes keményfickója egy pillanatot sem habozott, hogy kikezdjen vele a színpadon:
Szeretném elismerésemet kifejezni a megjelent hölgyek felé. Mindannyian gyönyörűek, csodálatosak és szexik vagytok. Tudjátok, ki az igazán szexi? Kevin felesége, Eniko. Ne nézz így Kevin, ez csak bók! Különben is, Oscar-díjat érdemelne pusztán azért, hogy megjátssza, hogy le akar veled feküdni.
A mondatát követően pedig puszikat dobott a hölgy felé, akinek a műsor alapján még furán tetszett is ez a poénkodás. A Szikla a beégetésének lezárását saját fizikumának istenítésével zárta le:
Szeretlek, amúgy. De tényleg. Annyira, hogy van egy Kevin Hart méretű tetkó a f*rkamon. Ráadásul életnagyságú! Eniko, majd neked is megmutatom. Csak vicceltem, már úgy is látta!
Kevin Hart némileg kipirosodva vette át tőle a mikrofont, de jól láthatóan vette a lapot. Végül is mindenével viccelődött: a testméreteivel, a rasszával, a küllemével és a barátnőjével… de hát az ő barátságuk a látottak alapján még ezeket is kibírja. Az eseményen egyébként Pete Davidson, Serena Williams és Regina Hall is megjelentek.
