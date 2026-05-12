Világvége hangulat: fekete viharfelhők tornyosultak Szegednél – döbbenetes fotók!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 15:05
Pillanatok alatt leszakadt az ég Szeged határában. Békés pipacsmező fölé tornyosultak a sötét viharfelhők.
Brutális vihar érkezett a dél-alföldi tájakhoz május 11-én, délután. Egy magyar viharvadász lélegzetelállító felvételeket készített Szeged határában. A fotókon szinte mesébe illő a kontraszt, az élénkzöld mezők és a piros pipacsok békés látványát hatalmas, sötétszürke felhők árnyékolják be. A tavaszi táj fölött zord égbolt jelent meg, mintha egy katasztrófafilm jelenete elevenedett volna meg.

Pipacsmező fölé tornyosul a viharfelhő Fotó: Sütő's Photography

A vihar villámgyorsan söpört végig Szeged környékén. A távolban sűrű esőfüggönyök csaptak le a földre, majd megérkezett a jégeső is.

A most készült képek azért is ennyire látványosak, mert a természet két teljesen eltérő arcát mutatják egyszerre. Lent a virágzó tavasz, fent pedig a sötét égbolt, mintha két évszak találkozott volna egyetlen pillanatban.

A meteorológusok szerint májusban teljesen megszokottak a hirtelen kialakuló zivatarok. A melegedő levegő és az érkező hidegfrontok könnyen összehoznak heves viharokat, amelyekhez jégeső és felhőszakadás is társulhat. Az előrejelzések alapján a következő napokban is marad a változékony időjárás: többfelé lehetnek záporok, zivatarok; csak a hét második felére csillapodhatnak a viharok.

Nézd meg te is a viharfelhőről készült fotókat! A galér0iát az alábbi képre kattintva nézheted végig: 

Galéria: Brutális viharfelhők Szeged határában
Fotó: Sütő's Photography
A viharvadász videót is készített: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
