Világvége hangulat: fekete viharfelhők tornyosultak Szegednél – döbbenetes fotók!

Brutális vihar érkezett a dél-alföldi tájakhoz május 11-én, délután. Egy magyar viharvadász lélegzetelállító felvételeket készített Szeged határában. A fotókon szinte mesébe illő a kontraszt, az élénkzöld mezők és a piros pipacsok békés látványát hatalmas, sötétszürke felhők árnyékolják be. A tavaszi táj fölött zord égbolt jelent meg, mintha egy katasztrófafilm jelenete elevenedett volna meg.

Pipacsmező fölé tornyosul a viharfelhő Fotó: Sütő's Photography

A vihar villámgyorsan söpört végig Szeged környékén. A távolban sűrű esőfüggönyök csaptak le a földre, majd megérkezett a jégeső is.

A most készült képek azért is ennyire látványosak, mert a természet két teljesen eltérő arcát mutatják egyszerre. Lent a virágzó tavasz, fent pedig a sötét égbolt, mintha két évszak találkozott volna egyetlen pillanatban.

A meteorológusok szerint májusban teljesen megszokottak a hirtelen kialakuló zivatarok. A melegedő levegő és az érkező hidegfrontok könnyen összehoznak heves viharokat, amelyekhez jégeső és felhőszakadás is társulhat. Az előrejelzések alapján a következő napokban is marad a változékony időjárás: többfelé lehetnek záporok, zivatarok; csak a hét második felére csillapodhatnak a viharok.

