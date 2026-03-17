Keith Urban összetört: a válás után lányától kapta a következő pofont

Keith Urban és Nicole Kidman lánya állítólag egyre távolabb kerül a country zenésztől. Sunday Rose a szülei válása után láthatóan édesanyja pártjára állt, ami teljesen összetörte apját.
Keith Urban válása után újabb nehézségekkel néz szembe. A country énekes és Nicole Kidman lánya nyíltan édesanyja oldalára állt, miközben most már teljes mértékben eltávolodott apjától. Sunday Rose az Elle Australia március számához készített interjúban végig csak az 58 éves édesanyját, Nicole Kidman-t dicsérte, akit életének egyik legnagyobb kreatív inspirációjaként nevezte meg, miközben édesapját, Keith Urban-t meg sem említette:
Anyukám mindig is nagyon kreatív volt, és ő az életem legnagyobb inspirációja. Ő minden tevékenységem központi eleme.
Sunday Rose hozzátette, hogy édesanyja néhány bölcs tanáccsal is ellátta, hogy segítsen neki a modellkarrierjében:
A legfontosabb tanács, amit anya adott nekem a szakmával kapcsolatban, az, hogy mindig legyek pontos.
A közeli ismerősök szerint a fiatal modell nyilatkozata nem véletlen. Nicole Kidman lánya szülei válása óta szinte már alig találkozik édesapjával és leginkább csak anyjával tölti az idejét. Bennfentesek szerint Keith Urban számára különösen fájdalmas ez, hiszen korábban kifejezetten szoros kapcsolatot ápolt lányával.
Keith Urban és Nicole Kidman házassága közel két évtized után ért véget. A szakítást 2025 őszén jelentették be, a házasság hivatalos lezárására pedig 2026 januárjában került sor. A pár két közös gyermeket nevel: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (15). A válási megállapodás értelmében pedig a gyerekek elsősorban édesanyjukkal élnek, miközben Keith Urban csak két hetente hétvégén láthatja őket. És bár a válás óta egyszer sem látták a country énekest a lányaival időt tölteni, Nicole Kidman többször is hangsúlyozta, hogy a család egysége továbbra is kiemelten fontos számukra:
Mi egy család vagyunk.
Mindezek ellenére azonban egyre több jel utal arra, hogy a háttérben ez nem így van és nem minden kiegyensúlyozott a családi életükben.
