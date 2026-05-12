Balhé Madridban! Megdobta egy rajongó Eric Claptont, levonult a zenész a színpadról

Váratlan incidens árnyékolta be Eric Clapton koncertjét Madridban. A legendás gitárost egy rajongó által dobott tárgy találta el a mellkasán, ezért a zenész végül lesétált a színpadról és nem tért vissza a ráadásra.

Eric Claptont madridi koncertje közben mellkason dobta egy rajongó Fotó: ©Martin Philbey / Northfoto

Eric Clapton t koncertje közben mellkason találták egy tárggyal

t koncertje közben mellkason találták egy tárggyal A 81 éves gitáros ezt követően lesétált a színpadról és többet nem tért vissza

Nem ő az első híresség, aki hasonló esetet él át koncertje közben.

Eric Clapton koncertje váratlanul félbeszakadt

Eric Clapton május 7-én lépett fel Madridban, a Movistar Arenában, európai turnéjának egyik állomásán. A koncert jó hangulatban zajlott, a közönség lelkesen fogadta a 81 éves gitárlegendát, aki legnagyobb slágereit adta elő a spanyol fővárosban. Az este azonban kellemetlen fordulatot vett közvetlenül azután, hogy Eric Clapton eljátszotta a 'Cocaine' című dalt. A számot követően egy néző egy lemezborítót dobott felé, amely nagy erővel mellkason találta. Eric Clapton láthatóan meglepődött az ütéstől, egy pillanatra megtorpant, majd szó nélkül eltűnt a színfalak mögött. A tok elvileg egy üzenetet is tartalmazott, ami végül "nem ért célba". A koncert programja szerint ezt követően következett volna a hagyományos ráadás, amelyben általában a 'Before You Accuse Me' című számot játssza el. A zenész azonban már nem tért vissza a színpadra, így a fellépés váratlanul véget ért.

Very sad indeed. What kind of idiot does that? pic.twitter.com/0bNZ3wYFU7 — Pablo Rodríguez (@Paulhewsonrm) May 7, 2026

Eric Clapton folytatja turnéját

A történtek után Eric Clapton stábja nem adott ki részletes közleményt, de hamar kiderült, hogy a zenész nem sérült meg. Néhány nappal később ugyanis már Barcelonában lépett ismét színpadra, pont úgy, mintha mi sem történt volna. A 81 éves legendás gitáros május közepéig Európában, majd ezt követően az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban folytatja a turnéját.

Eric Clapton a kellemetlen incidens ellenére folytatja a világ körüli turnéját Fotó: PBG / Northfoto

Nem ő az első híresség, akit koncertje közben dobálnak meg

Az Eric Clapton koncertjén történt eset nem egyedi jelenség. Az elmúlt években világszerte megszaporodtak azok az esetek, amikor rajongók különböző tárgyakat dobnak a színpadra vagy közvetlenül az előadók felé. Több zenész is megsérült már hasonló helyzetekben. Korábban Bebe Rexhát mobiltelefonnal találták el koncert közben, Harry Styleshoz egy csirkefalatkákat vágtak, Billie Eilisht egy karkötővel dobták meg, Pinket pedig az egyik rajongó egy zacskóval dobta meg, amelyben édesanyja hamvai voltak. Éppen ezek miatt a kellemetlen incidensek miatt Adele 2023-ban egy Las Vegas-i koncertjén nyíltan kifakadt, és így szólt a közönségéhez: