Nicole Kidman válása alatt megküzdött a lányaiért - Keith Urban alig láthatja őket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:25
Újabb szívszorító részletek derültek ki a színésznő válásáról. Nicole Kidmannek meg kellett küzdenie a lányaiért.
Nicole Kidman válásáról újabb részletek láttak napvilágot. Az egykori álompár ugyan látszólag békés megállapodásra jutott, ám most kiderült, hogy a színésznőnek meg kellett küzdeni a gyermekeiért. 

Nicole Kidman kapta az elsődleges gyerekfelügyeleti jogot lányainál
Mit tudunk eddig Nicole Kidman válásáról?

  • Az egykori sztárpár 19 év házasság után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják
  • Ezalatt az idő alatt két gyermekük született: Faith Margaret és Sunday Rose
  • A válókeresetet 2025 szeptemberében nyújtották be kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva
  • A gyerekek elsődleges felügyeleti jogát Nicole Kidman kapta, amíg Keith Urban meghatározott időt tölthet velük
  • Kijelentették, hogy nem fizetnek egymásnak gyerektartást vagy házastársi juttatást
  • A válás jogilag rendezett, érzelmileg azonban rendkívül megterhelő volt számukra.

Nicole Kidman gyerekeiért is megküzdött a váláskor

Az egyetlen vitás kérdés Sunday és Faith gyámsága volt. Keith eredetileg egyenlő időt kért a lányaikkal.

Ám Nicole Kidman ezt nem tartotta ideálisnak, ugyanis a korábbi válásából szerzett fájdalmas tapasztalatai miatt attól tartott, hogy ismét háttérbe szorulhat a gyerekei életében. A színésznő ezért most határozottan kiállt az elsődleges felügyeletért, és végül meg is szerezte azt. 

Nicole Kidman válása alatt mindent megtett annak érdekében, hogy a lányai nála maradhassanak
Nicole Kidman kapta az elsődleges gyerekfelügyeleti jogot

A forrás szerint Nicole Kidman a dokumentumokban arra hivatkozott, hogy a lányok életében a stabilitás és az állandóság kulcsfontosságú, különösen tinédzserkorban. Továbbá a country zenész gyakori turnéi és elfoglaltságai is szerepet játszottak abban, hogy végül nem az egyenlő megosztás valósult meg. A végleges megállapodás értelmében Nicole Kidman az év nagy részében, 305 napon keresztül, a lányokkal maradhat, amíg Keith Urban csak meghatározott időszakokban (összesen 59 napot), jellemzően kéthetente és különleges alkalmak során tölthet velük időt. És bár a dokumentumok alapján a megállapodás kölcsönös beleegyezéssel született, a közeli ismerős szerint a tárgyalások rendkívül feszültek voltak, és érzelmileg mindkét felet megviselték. 

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják
Keith Urban és Nicole Kidman vagyonmegosztása

Mindezeken felül Nicole Kidman és Keith Urban lemondtak a gyerektartásról és a házastársi tartásról is, mivel mindketten kiemelkedő jövedelemmel rendelkeznek. A megállapodás kitér arra is, hogy egyik szülő sem beszélhet negatívan a másikról a gyermekek előtt, és kötelesek támogatni a szülő-gyermek kapcsolatot mindkét oldalon. A vagyonmegosztási megállapodásukban pedig elfogadták, hogy mindenki megtarthatja azokat az ingatlanokat, ingóságokat, befektetéseket és pénzügyi eszközöket, amelyek jelenleg is a birtokában vannak. 

 

