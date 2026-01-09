Nicole Kidman válása alatt megküzdött a lányaiért - Keith Urban alig láthatja őket

Nicole Kidman válásáról újabb részletek láttak napvilágot. Az egykori álompár ugyan látszólag békés megállapodásra jutott, ám most kiderült, hogy a színésznőnek meg kellett küzdeni a gyermekeiért.
Nicole Kidman és Keith Urban közel két évtizeden át számítottak Hollywood egyik legstabilabb sztárpárjának. Házasságuk azonban 2026 elején hivatalosan is véget ért, miután a színésznő 2025 őszén beadta a válókeresetet kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. És bár látszólag békésen ért véget a válóper, szerdán egy a párhoz közeli ismerős a DailyMailnek elmondta, hogy a válás rendkívül megviselte a színésznőt. Állítása szerint a legnehezebb rész a gyermekeik felügyeleti joga volt, ugyanis Keith Urban egyenlő arányban szeretett volna időt tölteni a lányokkal:
Az egyetlen vitás kérdés Sunday és Faith gyámsága volt. Keith eredetileg egyenlő időt kért a lányaikkal.
Ám Nicole Kidman ezt nem tartotta ideálisnak, ugyanis a korábbi válásából szerzett fájdalmas tapasztalatai miatt attól tartott, hogy ismét háttérbe szorulhat a gyerekei életében. A színésznő ezért most határozottan kiállt az elsődleges felügyeletért, és végül meg is szerezte azt.
A forrás szerint Nicole Kidman a dokumentumokban arra hivatkozott, hogy a lányok életében a stabilitás és az állandóság kulcsfontosságú, különösen tinédzserkorban. Továbbá a country zenész gyakori turnéi és elfoglaltságai is szerepet játszottak abban, hogy végül nem az egyenlő megosztás valósult meg. A végleges megállapodás értelmében Nicole Kidman az év nagy részében, 305 napon keresztül, a lányokkal maradhat, amíg Keith Urban csak meghatározott időszakokban (összesen 59 napot), jellemzően kéthetente és különleges alkalmak során tölthet velük időt. És bár a dokumentumok alapján a megállapodás kölcsönös beleegyezéssel született, a közeli ismerős szerint a tárgyalások rendkívül feszültek voltak, és érzelmileg mindkét felet megviselték.
Mindezeken felül Nicole Kidman és Keith Urban lemondtak a gyerektartásról és a házastársi tartásról is, mivel mindketten kiemelkedő jövedelemmel rendelkeznek. A megállapodás kitér arra is, hogy egyik szülő sem beszélhet negatívan a másikról a gyermekek előtt, és kötelesek támogatni a szülő-gyermek kapcsolatot mindkét oldalon. A vagyonmegosztási megállapodásukban pedig elfogadták, hogy mindenki megtarthatja azokat az ingatlanokat, ingóságokat, befektetéseket és pénzügyi eszközöket, amelyek jelenleg is a birtokában vannak.
