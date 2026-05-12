Szerinted hasonlítanak? Vin Diesel megmutatta ritkán látható édesanyját

Vin Diesel a Halálos iramban-szériával akkora sikert ért el, amekkorát csak kevesen képesek elérni Hollywoodban. A színész jelenleg is az utolsó részen dolgozik, ami minden eddiginél nagyobbnak, látványosabbnak és jobbnak ígérkezik – jelen állás szerint 2028. március 17-én érkezik a Halálos iramban várva várt fináléja.

Most egy igazán különleges képpel jelentkezett a közösségi oldalán Vin Diesel, ugyanis megmutatta, hogy hétvégén együtt volt az édesanyjával, akivel szépen megünnepelték az anyák napját – a megosztott fotón mosolyogva koccintanak és mindketten elegánsan néznek ki.

Semmi sem jobb, mint édesanyámmal tölteni az anyák napját. Áldott és hálás vagyok

– írta a képhez Vin Diesel.

A 82 éves Delora Vincent asztrológus, és nagyon közel áll a fiához, Vin Dieselhez, aki állítólag sosem ismerte a vér szerinti édesapját, de a nevelő apjával rendkívül jó a kapcsolata – sőt, őt tekinti igazi apjának, aki az első inspiráló személy volt az életében.

