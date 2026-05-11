5 világsztár, akire az utóbbi időben felszaladtak a kilók

Ki szigorú diétával, ki rendszeres edzéssel, más csodamódszerekként hirdetett technológiai eszközökkel próbál formába kerülni. A túlsúly rengeteg embert érint, ez alól a világ hírességei sem kivételek. Az elhízott sztárokra általában még nagyobb terhet ró az ismertségük, hiszen minden lépésüket figyelik a rajongóik – és rosszakaróik. Akadnak, akik rendszeresen próbálnak tenni ellene, mások a testpozitivitást hirdetve próbálják fölös kilókkal is elfogadni a testüket. Mindezzel nincs is semmi gond, egészen addig, amíg a túlsúly valaki egészségének a rovására nem megy. Alábbi összeállításunkban azokat a világsztárokat szedtük össze, akik az utóbbi időben észrevehetően terebélyesedtek, ám míg valaki máig küzd az állapot ellen, más közülük elégedett önmagával.
Az utóbbi időszakban látványos változáson ment keresztül Nelly Furtado. Az énekesnő elmondta, hogy a súlygyarapodása hátterében az áll, hogy végre kiegyensúlyozottabb életet él, kevesebbet stresszel, és nem hajszolja magát irreális elvárásokba. „Évekig próbáltam beleférni egy képbe, ami nem én voltam. Most jól érzem magam a bőrömben” – fogalmazott.
A Twilight-filmek egykori sztárja, Taylor Lautner nyíltan beszélt arról, hogy az elmúlt években felszedett néhány kilót. A színész szerint ennek egyik oka, hogy felhagyott a korábbi, extrém edzésrenddel, amelyet filmes szerepei miatt tartott fenn. „Nem lehet örökké ugyanazon a szinten tartani a testet. Változik, és ez rendben van” – mondta.
„Volt idő, amikor minden a külsőről szólt. Ma már inkább élvezem az életet” – fogalmazott Matt LeBlanc. A Jóbarátok egykori sztárjának súlygyarapodása mögött részben az áll, hogy visszavonultabb életet él, és nem követi a hollywoodi tempót. LeBlanc szerint a rajongóknak is el kell fogadniuk, hogy a színészek nem maradnak örökké ugyanolyanok.
Hosszú ideje nyíltan beszél a testsúlyával való küzdelméről James Corden. A műsorvezető az elmúlt időszakban ismét hízott, amit részben a stressznek és a rendszertelen életmódnak tulajdonít. „Ez egy folyamatos harc. Vannak jobb és rosszabb időszakok” – vallotta be.
„Nem tudok egész évben filmsztár-formában lenni – és nem is akarok” – jelentette ki Channing Tatum, akire a forgatások közötti időszakban mindig felszalad néhány kiló. A színész szerint ez teljesen természetes, hiszen egy-egy szerep kedvéért extrém diétát és edzést követ, amit nem lehet folyamatosan fenntartani. Hozzátette, hogy számára az egyensúly megtalálása a legfontosabb, még ha ez néha súlyingadozással is jár.
