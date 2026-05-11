5 világsztár, akire az utóbbi időben felszaladtak a kilók

Ki szigorú diétával, ki rendszeres edzéssel, más csodamódszerekként hirdetett technológiai eszközökkel próbál formába kerülni. A túlsúly rengeteg embert érint, ez alól a világ hírességei sem kivételek. Az elhízott sztárokra általában még nagyobb terhet ró az ismertségük, hiszen minden lépésüket figyelik a rajongóik – és rosszakaróik. Akadnak, akik rendszeresen próbálnak tenni ellene, mások a testpozitivitást hirdetve próbálják fölös kilókkal is elfogadni a testüket. Mindezzel nincs is semmi gond, egészen addig, amíg a túlsúly valaki egészségének a rovására nem megy. Alábbi összeállításunkban azokat a világsztárokat szedtük össze, akik az utóbbi időben észrevehetően terebélyesedtek, ám míg valaki máig küzd az állapot ellen, más közülük elégedett önmagával.

Nelly Furtado azon elhízott sztárok közé tartozik, akinek súlygyarapodásában a kiegyensúlyozottabb életmód játszott szerepet.

Elhízott sztárok Hollywoodban

Az utóbbi időszakban látványos változáson ment keresztül Nelly Furtado. Az énekesnő elmondta, hogy a súlygyarapodása hátterében az áll, hogy végre kiegyensúlyozottabb életet él, kevesebbet stresszel, és nem hajszolja magát irreális elvárásokba. „Évekig próbáltam beleférni egy képbe, ami nem én voltam. Most jól érzem magam a bőrömben” – fogalmazott.

Taylor Lautner

A Twilight-filmek egykori sztárja, Taylor Lautner nyíltan beszélt arról, hogy az elmúlt években felszedett néhány kilót. A színész szerint ennek egyik oka, hogy felhagyott a korábbi, extrém edzésrenddel, amelyet filmes szerepei miatt tartott fenn. „Nem lehet örökké ugyanazon a szinten tartani a testet. Változik, és ez rendben van” – mondta.

Matt LeBlanc

„Volt idő, amikor minden a külsőről szólt. Ma már inkább élvezem az életet” – fogalmazott Matt LeBlanc. A Jóbarátok egykori sztárjának súlygyarapodása mögött részben az áll, hogy visszavonultabb életet él, és nem követi a hollywoodi tempót. LeBlanc szerint a rajongóknak is el kell fogadniuk, hogy a színészek nem maradnak örökké ugyanolyanok.

James Corden

Hosszú ideje nyíltan beszél a testsúlyával való küzdelméről James Corden. A műsorvezető az elmúlt időszakban ismét hízott, amit részben a stressznek és a rendszertelen életmódnak tulajdonít. „Ez egy folyamatos harc. Vannak jobb és rosszabb időszakok” – vallotta be.