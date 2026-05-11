Martin Short teljesen összetört, mióta lánya öngyilkos lett: "Ez egy valóságos rémálom!"

Megrázó vallomást tett Martin Short. A világhírű színész és humorista először beszélt nyilvánosan lánya, Katherine tragikus haláláról. A sztár családjával együtt próbálja feldolgozni a veszteséget, de úgy érzi, ez egy „szörnyű rémálom”.
Hónapokkal lánya halála után Martin Short végre megtörte a csendet. A 76 éves színész legutóbbi interjújában a CBS News Sunday Morning című műsorban őszintén megnyílt arról, milyen fájdalmat él át a család Katherine Short elvesztése miatt. A világsztár úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszak valóságos 'rémálom' számukra. Továbbá Martin Short most először számolt be arról, hogy lánya éveken át harcolt saját démonaival, miközben a család mindent megtett azért, hogy segítsen neki:
A lányom hosszú ideig küzdött súlyos mentális egészségügyi problémákkal, borderline személyiségzavarral és egyéb dolgokkal, és mindent megtett, amit csak tudott, amíg már nem bírta tovább.
A színész szerint fontos lenne, hogy az emberek ugyanúgy kezeljék a mentális betegségeket, mint bármely más súlyos kórt. Megható módon párhuzamot vont néhai felesége, Nancy Dolman halálával is, aki 2010-ben petefészekrákban hunyt el. Martin Short szerint a mentális betegségek is lehetnek végzetesek, mégis sokan félnek nyíltan beszélni róluk:
De az a helyzet, hogy a mentális egészség és a rák - mint például a feleségem esetében - egyaránt betegségek és ezek néha végzetesek lehetnek.
Katherine Short nem a reflektorfényben élt, mégis sokan ismerték Hollywoodban. Diplomás szociális munkásként dolgozott Los Angelesben, és segítő szakemberként próbált támogatni másokat. Ismerősei szerint rendkívül érzékeny és empatikus ember volt, aki sokak életére pozitív hatással volt. És bár kívülről úgy tűnt, mintha Katherine rendezett és sikeres életet élne, Martin Short most bevallotta, hogy lánya valójában hosszú ideje komoly belső harcot vívott.
A 76 éves színészt az elmúlt évtizedekben rengeteg veszteség érte. Korábban elveszítette testvérét, édesanyját, édesapját, majd később feleségét is. Éppen ezért a gyász megtanította arra, hogy más szemmel nézze az életet, és jobban értékelje a szeretteivel töltött pillanatokat. A lánya halálát azonban különösen nehezen viseli, mivel őszintén hitt abban, hogy segíteni tud majd rajta. A tragédia után Martin Short egy időre vissza is vonult: több fellépését és turnédátumát is elhalasztotta, hogy családjával lehessen. Most azonban egy új dokumentumfilm bemutatójára készül, amely az életét és karrierjét dolgozza fel. A Marty, Life is Short című életrajzi film pedig május 12-től lesz megtekinthető a Netflixen.
Mindig van segítség!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt! Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!
