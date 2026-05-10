Rettenetes repülőbalesetről jött hír, halálos áldozat is van

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 06:15
Egy ember gázolás áldozata lett. A repülőgép belső terében füst terjedt, a gépet evakuálni kellett.
Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton. A tájékoztatás szerint a repülőbaleset áldozata a helyszínen életét vesztette. 

A repülőbaleset áldozata belehalt sérüléseibe
A repülőbaleset körülményei

A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó járatának hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett.

A repülőtér szóvivője arról számolt be, hogy az eddig meg nem nevezett áldozatot alig néhány perccel azután ütötte el a kifutópályán haladó repülőgép, hogy átmászott az elválasztó kerítésen. A közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.

A hajtómű kigyulladását követően a repülőgép belső terében is füst kezdett terjedni, így elrendelték a fedélzeten tartózkodó 231 ember kimenekítését. Tizenketten megsérültek, öt embert kórházba vittek. Az esetről további részleteket egyelőre nem közöltek - írja az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
