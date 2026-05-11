Ezeket a ruhákat hordják a magas IQ-jú nők – Ilyen az, amikor a stílus és az intelligencia kéz a kézben jár

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 14:15
Valóban intelligensebbnek mutathatnak bizonyos színek és ruhadarabok? A pszichológia szerint igen! A magas IQ-val rendelkező emberek számára ugyanis az öltözködés gyakran a gondolkodásuk és személyiségük kiterjesztéseként szolgál. Ha te is szeretnél eszesebbnek és magabiztosabbnak tűnni, érdemes bevetned az alábbi stílustippeket.
Kelle Fanni
Míg az intelligenciát sokszor a logika, a kritikai gondolkodás és a problémamegoldó képesség alapján mérik, a magas IQ-val rendelkező embereket az öltözködésükről is könnyedén felismerhetjük. Ezért, ha szeretnél rájuk hasonlítani, akkor ezeket a stílustippeket alkalmazd, hogy még okosabbnak tűnj!

Megfelelő stílustippeket követő nő elegáns ruhában.
Ha szeretnél eszesnek tűnni, ezeket a stílustippeket vesd be!
  • Az öltözködésünk még az intelligenciaszintünkről is árulkodhat.
  • A magas IQ-val rendelkező nők hasonlóan öltözködnek.
  • Ha ezeket a praktikákat beveted, sokkal eszesebbnek fogsz tűnni.

Így öltözködnek az intelligens nők – Lehengerlő stílustippek a magas IQ-ért

A pszichológia szerint az öltözködés óriási szerepet játszik az önkifejezésben, sőt az intellektuális nők számára egy-egy szett a gondolkodásuk kivetülése. Ennek fényében sok esetben a harmonikus, kifinomult megjelenés mellett teszik le a voksukat, és nem feltétlenül követik a trendeket. Stílusukra jellemző a praktikum és a minőség, miközben olyan részleteknek is nagy figyelmet szentelnek, mint egy jó szabás, ami felett a legtöbben egyszerűen átsiklanak. De nézzük is azokat a stílustippeket, amelyeket érdemes megfogadnod, ha intelligensnek akarsz tűnni.

A minimalista divat szerint öltözködnek

A divatban egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a minimalista stílus, amiért az intelligens nők egyenesen rajonganak, mivel törekednek az egyszerűségre, illetve a kifinomultságra és kerülik a túlzó, harsány megjelenést. Sokkal szívesebben viselnek semleges színeket és olyan ruhákat, amelyek nem kimondottan testhezállóak.

Nagy hangsúlyt fektetnek a részletekre

Mivel a magas IQ-val rendelkező emberek az élet minden területén odafigyelnek a részletekre, ez hatással van a ruhatárukra is. Hiszen úgy vélik, hogy a részletek nagy szerepet játszanak a hitelességükben, így hangsúlyt fektetnek a ruhadarabok szabására, és inkább az elegánsabb megjelenést részesítik előnyben. Fontos számukra, hogy a kiegészítők – ékszerek, napszemüveg, táska – tökéletes harmóniában legyenek egymással és a szettjükkel.

Rajonganak az időtlen klasszikusokért

Legyen szó egy szépen szabott öltönyről vagy letisztult ékszerekről, az intellektuális nők előszeretettel öltenek magukra időtlen klasszikusokat, amelyek egyszerre stílusosak és praktikusak. Így ahelyett, hogy a trendeket követnék, olyan ruhadarabokkal töltik meg a gardróbjukat, amelyek évek múlva sem mennek ki a divatból.

Fontos számukra a kényelem

Az intelligens nők előnyben részesítik a kényelmet, mivel ez segít nekik abban, hogy az igazán fontos dolgokra koncentrálhassanak, beleértve a céljaikat is. Egy kutatás ugyanis arra az eredményre jutott, hogy ezek a nők előbb kapnak magukra egy igényes, elegánsabb melegítőt, mint egy szűk farmert.

Praktikus kiegészítőket választanak

Nagy karikafülbevalók és rikító színekben pompázó óriási nyakláncok? Ha okosnak és kifinomultnak akarsz tűnni, akkor kerülöd ezeket a feltűnő ékszereket, és olyanok mellett teszed le a voksodat, amelyek visszafogottabbak és praktikusak. Ilyen lehet például egy szetthez passzoló hajpánt és egy hozzá illő, kisebb fülbevaló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
