Ezeket a ruhákat hordják a magas IQ-jú nők – Ilyen az, amikor a stílus és az intelligencia kéz a kézben jár

Míg az intelligenciát sokszor a logika, a kritikai gondolkodás és a problémamegoldó képesség alapján mérik, a magas IQ-val rendelkező embereket az öltözködésükről is könnyedén felismerhetjük. Ezért, ha szeretnél rájuk hasonlítani, akkor ezeket a stílustippeket alkalmazd, hogy még okosabbnak tűnj!
A pszichológia szerint az öltözködés óriási szerepet játszik az önkifejezésben, sőt az intellektuális nők számára egy-egy szett a gondolkodásuk kivetülése. Ennek fényében sok esetben a harmonikus, kifinomult megjelenés mellett teszik le a voksukat, és nem feltétlenül követik a trendeket. Stílusukra jellemző a praktikum és a minőség, miközben olyan részleteknek is nagy figyelmet szentelnek, mint egy jó szabás, ami felett a legtöbben egyszerűen átsiklanak. De nézzük is azokat a stílustippeket, amelyeket érdemes megfogadnod, ha intelligensnek akarsz tűnni.
A divatban egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a minimalista stílus, amiért az intelligens nők egyenesen rajonganak, mivel törekednek az egyszerűségre, illetve a kifinomultságra és kerülik a túlzó, harsány megjelenést. Sokkal szívesebben viselnek semleges színeket és olyan ruhákat, amelyek nem kimondottan testhezállóak.
Mivel a magas IQ-val rendelkező emberek az élet minden területén odafigyelnek a részletekre, ez hatással van a ruhatárukra is. Hiszen úgy vélik, hogy a részletek nagy szerepet játszanak a hitelességükben, így hangsúlyt fektetnek a ruhadarabok szabására, és inkább az elegánsabb megjelenést részesítik előnyben. Fontos számukra, hogy a kiegészítők – ékszerek, napszemüveg, táska – tökéletes harmóniában legyenek egymással és a szettjükkel.
Legyen szó egy szépen szabott öltönyről vagy letisztult ékszerekről, az intellektuális nők előszeretettel öltenek magukra időtlen klasszikusokat, amelyek egyszerre stílusosak és praktikusak. Így ahelyett, hogy a trendeket követnék, olyan ruhadarabokkal töltik meg a gardróbjukat, amelyek évek múlva sem mennek ki a divatból.
Az intelligens nők előnyben részesítik a kényelmet, mivel ez segít nekik abban, hogy az igazán fontos dolgokra koncentrálhassanak, beleértve a céljaikat is. Egy kutatás ugyanis arra az eredményre jutott, hogy ezek a nők előbb kapnak magukra egy igényes, elegánsabb melegítőt, mint egy szűk farmert.
Nagy karikafülbevalók és rikító színekben pompázó óriási nyakláncok? Ha okosnak és kifinomultnak akarsz tűnni, akkor kerülöd ezeket a feltűnő ékszereket, és olyanok mellett teszed le a voksodat, amelyek visszafogottabbak és praktikusak. Ilyen lehet például egy szetthez passzoló hajpánt és egy hozzá illő, kisebb fülbevaló.
