Ezeket a ruhákat hordják a magas IQ-jú nők – Ilyen az, amikor a stílus és az intelligencia kéz a kézben jár

Míg az intelligenciát sokszor a logika, a kritikai gondolkodás és a problémamegoldó képesség alapján mérik, a magas IQ-val rendelkező embereket az öltözködésükről is könnyedén felismerhetjük. Ezért, ha szeretnél rájuk hasonlítani, akkor ezeket a stílustippeket alkalmazd, hogy még okosabbnak tűnj!

Ha szeretnél eszesnek tűnni, ezeket a stílustippeket vesd be!

Így öltözködnek az intelligens nők – Lehengerlő stílustippek a magas IQ-ért

A pszichológia szerint az öltözködés óriási szerepet játszik az önkifejezésben, sőt az intellektuális nők számára egy-egy szett a gondolkodásuk kivetülése. Ennek fényében sok esetben a harmonikus, kifinomult megjelenés mellett teszik le a voksukat, és nem feltétlenül követik a trendeket. Stílusukra jellemző a praktikum és a minőség, miközben olyan részleteknek is nagy figyelmet szentelnek, mint egy jó szabás, ami felett a legtöbben egyszerűen átsiklanak. De nézzük is azokat a stílustippeket, amelyeket érdemes megfogadnod, ha intelligensnek akarsz tűnni.

A minimalista divat szerint öltözködnek

A divatban egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a minimalista stílus, amiért az intelligens nők egyenesen rajonganak, mivel törekednek az egyszerűségre, illetve a kifinomultságra és kerülik a túlzó, harsány megjelenést. Sokkal szívesebben viselnek semleges színeket és olyan ruhákat, amelyek nem kimondottan testhezállóak.

Nagy hangsúlyt fektetnek a részletekre

Mivel a magas IQ-val rendelkező emberek az élet minden területén odafigyelnek a részletekre, ez hatással van a ruhatárukra is. Hiszen úgy vélik, hogy a részletek nagy szerepet játszanak a hitelességükben, így hangsúlyt fektetnek a ruhadarabok szabására, és inkább az elegánsabb megjelenést részesítik előnyben. Fontos számukra, hogy a kiegészítők – ékszerek, napszemüveg, táska – tökéletes harmóniában legyenek egymással és a szettjükkel.

Rajonganak az időtlen klasszikusokért

Legyen szó egy szépen szabott öltönyről vagy letisztult ékszerekről, az intellektuális nők előszeretettel öltenek magukra időtlen klasszikusokat, amelyek egyszerre stílusosak és praktikusak. Így ahelyett, hogy a trendeket követnék, olyan ruhadarabokkal töltik meg a gardróbjukat, amelyek évek múlva sem mennek ki a divatból.