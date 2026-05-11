Retró kvíz: emlékszel még, hogy nyaraltunk a ’70-es és ’80-as években?

A retró kvíz a régi balatoni nyarak hangulatát idézi meg.

Felidézi a vállalati üdülőket, a Trabanttal induló családokat és a gumimatracos strandolás világát.

A kérdésekből kiderül, mennyire emlékszel a ’70-es és ’80-as évek Balatonjára.

Ez az időszak a „legvidámabb barakk” korszaka volt, ahol a Balaton nemcsak egy tó, hanem a magyar tenger, a vágyak netovábbja és az ország legnagyobb társadalmi olvasztótégelye volt. Gyere velünk ezzel a retró kvízzel egy időutazásra!

Fotó: Fortepan/Gergely János

Retró kvíz a Balaton körül

Aki szerencsés volt, az állami vállalata üdülőjébe jutott el, ahol a menza illata és a reggeli torna alapozta meg a hangulatot. Akinek pedig nem jutott beutaló, az felpakolta a Trabantot vagy a Wartburgot – a tetőcsomagtartóra gumipókkal rögzített gumicsónaktól kezdve a hűtőládán át a kempingszékekig mindent –, és elindult a 71-es vagy a 7-es úton a tó felé.

Ez a korszak a találkozásokról is szólt. Itt, a Balaton északi és déli partján randevúzott Kelet- és Nyugat-Németország: a magyar tenger volt az a semleges zóna, ahol szétszakított családok újra találkozhattak. Az esti szórakozást a szabadtéri mozik, a diszkók vagy a balatoni mólókon tett séták jelentették.

Kvízünk nemcsak a tudásodat teszteli, hanem egy nosztalgikus utazásra is hív. Felidézzük a nejloningek izzasztó érintését, a kempingbiciklik kényelmetlen, de imádott nyergét és azt a különös, megismételhetetlen életérzést, amit ma már csak a sárguló fényképek és a szívünkben élő emlékek őriznek.

Készen állsz a retró kvízre?