Emberek, Joey visszatér! Matt LeBlanc végre saját sorozatot kap

Jóbarátok
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:10
„Na, mi a helyzet?” Csupán annyi a helyzet, kedves Jóbarátok-rajongók, hogy a mi szeretett Joey-nk, azaz Matt LeBlanc sok-sok évnyi szünet után végre ismét látható lesz képernyőn, miután főszerepet kapott egy hamisítatlan detektívkrimiben.
Nemsokára olyan érzés ragadhat el bennünket, mintha csak egy rég nem látott jó barátunkat ölelhetnénk keblünkre. A Jóbarátok, vagy épp annak a spinoff-ja, a Joey sztárja, Matt LeBlanc ugyanis hosszas kihagyás után mondott igent újból egy tévéműsor felkérésére. Mindenki Joey-ját még hat évvel ezelőtt a Jóapátok című szituációs komédiában láthatta a nagyérdemű, illetve még a vele részben párhuzamosan futó a Sikersorozat címre keresztelt vígjátékszériában. LeBlanc viszont azóta elvonultan élt, ám a remeteéletnek most vége, hiszen hamarosan kizárólag rá vetül a megérdemelt reflektorfény!

Matt LeBlanc a Joey óta alig szerepelt a képernyőn, viszont most ismét főszerepet vállalt egy ígéretes krimisorozatban (Fotó: Entertainment Pictures)

Matt LeBlanc jó zsaru és rossz zsaru lesz egy személyben

Úgy tűnik, Matt LeBlanc megfogadja azt az örökös jó tanácsot, hogy néha érdemes kilépni a komfortzónánkból. Az eddig bevált vicces figurák után most ugyanis egy igazi rosszfiút fog játszani.

Tudniillik a Flint munkacímet viselő, a CBS gondozásában készülő krimiszéria egy leszerelés előtt álló Los Angeles-i nyomozóról szól, akivel viszont alaposan kibabrál a város, mivel közvetlen nyugdíj előtt öt évvel meghosszabbítják a szolgálati idejét. Hősünk pedig ennek annyira nem örül, hogy taktikát vált: dobja a jófiú szerepet, és ahogy csak tudja, próbálja bemocskolni magát. Minden határt átlép azért, hogy végre kirúgják, ám pont az ellenkezőjét éri el: azon kapja magát, hogy csak még jobb zsaru válik belőle!

A sorozat egyébként igen jó kezekben van, hiszen a méltán híres 24 alkotója, Evan Katz jegyzi, de a producerek között annak a Jerry Bruckheimernek a neve is felsejlik, akinek A Karib-tenger kalózai-filmeket vagy a Top Gunt és annak folytatását a Top Gun: Mavericket is köszönhetjük, de ő volt az is, aki tavaly Brad Pittet versenyautóba ültette az F1-ben.

A Jóbarátok szereposztásának talán legkedveltebb karakterét alakíthatta Matt LeBlanc Joey szerepében (Fotó: Warner Bros. Television)

Joey nem tud meglenni Chandler nélkül

Nem véletlen, hogy Matt LeBlanc ennyire elzárkózott a külvilágtól, hiszen a színész pokoli éveken van túl. 2022-ben ért véget a több mint fél évtizeden át tartó kapcsolata a neves tévéproducerrel, Aurora Mulligannel, aki szakításuk után nem sokkal már teherbe is esett egy másik férfitől, azóta pedig már boldog édesanyának mondhatja magát.

Matthew Perry halála rettenetesen megrázta régi cimboráját, aki azóta is keresi önmagát (Fotó: Michael Ferguson/PHOTOlink.net)

De ezután érkezett az igazi lelki gyomros: 2023-ban elhunyt LeBlanc legjobb barátja, Matthew Perry, akivel éveken keresztül osztoztak a képernyőn a Jóbarátokban. A testvéreként szeretett színészkolléga elvesztése talán pont Matt LeBlanc-ot viselte meg a legjobban a szitkom szereplőgárdájából, aki azóta inkább lányára, a 21 esztendős Marina Pearl LeBlanc-ra, illetve az autók iránti szenvedélyére fordít figyelmet.

Azonban az mindenképp pozítv jel volt már a Matt LeBlanc-filmek és sorozatok szerelmesei számára, hogy kedvencük idén már beugrott egy igen jól sikerült SuperBowl-reklámba is szerepelni, a saját sorozat pedig már határozattan annak a jele, hogy Joey kezd kimászni a gödörből!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu