Emberek, Joey visszatér! Matt LeBlanc végre saját sorozatot kap

Nemsokára olyan érzés ragadhat el bennünket, mintha csak egy rég nem látott jó barátunkat ölelhetnénk keblünkre. A Jóbarátok, vagy épp annak a spinoff-ja, a Joey sztárja, Matt LeBlanc ugyanis hosszas kihagyás után mondott igent újból egy tévéműsor felkérésére. Mindenki Joey-ját még hat évvel ezelőtt a Jóapátok című szituációs komédiában láthatta a nagyérdemű, illetve még a vele részben párhuzamosan futó a Sikersorozat címre keresztelt vígjátékszériában. LeBlanc viszont azóta elvonultan élt, ám a remeteéletnek most vége, hiszen hamarosan kizárólag rá vetül a megérdemelt reflektorfény!

Matt LeBlanc a Joey óta alig szerepelt a képernyőn, viszont most ismét főszerepet vállalt egy ígéretes krimisorozatban (Fotó: Entertainment Pictures)

Matt LeBlanc jó zsaru és rossz zsaru lesz egy személyben

Úgy tűnik, Matt LeBlanc megfogadja azt az örökös jó tanácsot, hogy néha érdemes kilépni a komfortzónánkból. Az eddig bevált vicces figurák után most ugyanis egy igazi rosszfiút fog játszani.

Tudniillik a Flint munkacímet viselő, a CBS gondozásában készülő krimiszéria egy leszerelés előtt álló Los Angeles-i nyomozóról szól, akivel viszont alaposan kibabrál a város, mivel közvetlen nyugdíj előtt öt évvel meghosszabbítják a szolgálati idejét. Hősünk pedig ennek annyira nem örül, hogy taktikát vált: dobja a jófiú szerepet, és ahogy csak tudja, próbálja bemocskolni magát. Minden határt átlép azért, hogy végre kirúgják, ám pont az ellenkezőjét éri el: azon kapja magát, hogy csak még jobb zsaru válik belőle!

A sorozat egyébként igen jó kezekben van, hiszen a méltán híres 24 alkotója, Evan Katz jegyzi, de a producerek között annak a Jerry Bruckheimernek a neve is felsejlik, akinek A Karib-tenger kalózai-filmeket vagy a Top Gunt és annak folytatását a Top Gun: Mavericket is köszönhetjük, de ő volt az is, aki tavaly Brad Pittet versenyautóba ültette az F1-ben.

A Jóbarátok szereposztásának talán legkedveltebb karakterét alakíthatta Matt LeBlanc Joey szerepében (Fotó: Warner Bros. Television)

Nem véletlen, hogy Matt LeBlanc ennyire elzárkózott a külvilágtól, hiszen a színész pokoli éveken van túl. 2022-ben ért véget a több mint fél évtizeden át tartó kapcsolata a neves tévéproducerrel, Aurora Mulligannel, aki szakításuk után nem sokkal már teherbe is esett egy másik férfitől, azóta pedig már boldog édesanyának mondhatja magát.