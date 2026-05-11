Újabb rekordot döntött a fiatal Owen Cooper – Tarolt a Kamaszok sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 13:36
Nincs megállás: az Emmy-díjátadó óta csak úgy lapátolja Owen Cooper a legrangosabb filmes díjakat, rekordként vonulva a filmtörténelembe. Legutóbb a vasárnap megrendezett BAFTA TV eseményén bizonyított.
A Kamaszok című Netflix-sorozat vitathatatlanul a szezon legsikeresebb műsorává nőtte ki magát. A Stephen Graham által kezelt alkotás mind az Emmy, a Golden Globe és a tegnap megrendezett BAFTA TV-díjátadóján majdnem az összes díjat megnyerte, amire jelölték. Ami pedig azt jelenti, hogy a Jamie Millert alakító fiú, Owen Cooper lényegében mindent elvitt a 2025-2026 -os szezonból, amit tudott.

Május 10-én, vasárnap este rendezték meg a BAFTA TV-gálát, ahol a Brit Filmakadémia osztotta ki a szigetország televíziós palettáján kiemelkedő szereplőinek szánt elismeréseket. A jeles eseményen a 16 éves Owen Cooper is tiszteletét tette annak reményében, hogy díjjal térhet haza a nívós gáláról. A reményei pedig be is igazolódtak, Lucy Punch átadta neki a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést és ezzel a 16 éves Owen Cooper lett a legfiatalabb BAFTA nyertes valaha ebben a kategóriában. Történetesen ugyanezt a rekordot döntötte meg tavaly, 15 évesen az Emmy-gálán.

Az ifjú titán már tapasztaltan ment fel a pódiumra, hangja nem csuklott el, csak nyugodtan megköszönte a díjat az akadémiának. Egy mókás félmondatban pedig máig az egyik legnépszerűbb brit zenekart hozta fel példának:

John Lennon szavaival élve: semmit nem érhetsz el, ha nincs meg a képességed, hogy elképzeld. Az én szememben három dologra van szükség a sikeres élethez. Az egyik a megszállottság, a második egy álom, a harmadik pedig a Beatles.

Mindent letarolt a Kamaszok

Tegnap este a Kamaszok című sorozat alaposan letarolta a BAFTA TV 2026 pályáját, minden kategóriában ez a sorozat nyert, ahol jelölték:

  • Legjobb férfi főszereplő (Stephen Graham)
  • Legjobb minisorozat
  • Legjobb férfi mellékszereplő (Owen Cooper)
  • Legjobb női mellékszereplő (Christine Tremarco)

A szemfüles nézők egyébként az idei Valentin napon debütált, Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült Üvöltő szelekben is láthatták a kis Owen Coopert, itt a főszereplő Heathcliff fiatal megfelelőjét alakította az újdonsült sztár. A közeljövőben pedig a Foxfinder és a Cry to Heaven című filmekben láthatjuk a rekordokat döntő fiatalt.

 

 

