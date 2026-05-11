Komolyabb betegségek is állhatnak a háttérben – Mit jeleznek a köröm elváltozásai?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 14:00
A köröm nemcsak az ujjvégek védelmére szolgál, hanem a szervezetünkben zajló folyamatok fontos jelzője is lehet, éppen ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni az üzeneteit. Vajon milyen betegségeket jeleznek a köröm elváltozásai? A Fanny magazin foglalkozott a témával!
  • A körmünk egy tükör, amin keresztül a szervezetünk képes üzenni.
  • 9 elváltozás, ami egészségügyi problémára hívhatja fel a figyelmünket. 
  • Fontos tudni, hogy néz ki az egészséges köröm, és hogyan érhetjük el. 

Életünk során mindannyian találkozunk valamilyen körömproblémával, vannak rövidebb ideig tartó és ártalmatlan jelenségek, de hosszabban fennálló gondok is. Így, ha szokatlan változásokat tapasztalunk a köröm színében, alakjában vagy anyagában, érdemes mihamarabb bőrgyógyászt felkeresni, aki segíthet a diagnózis felállításában, illetve további szakemberekhez irányíthat. Lássuk, a köröm elváltozásainak leggyakoribb formáit, és hogy milyen betegségeket jeleznek a köröm elváltozásai!

A köröm elváltozásait nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Ezeket sose hagyd figyelmen kívül! A köröm elváltozásai 9 pontban:

1. Opálos, fehéres körömlemez

Habár egyeseknél veleszületett dolog a tejszerű köröm, azoknál, akik sosem tapasztaltak ilyet, fontos figyelemfelhívó jel lehet. A fehéres szín ugyanis a súlyos májbetegségre, a májzsugorodásra is utalhat, annak is előrehaladott állapotát jelezheti. A körömlemez fehérré és opálossá válása gyakran együtt járhat a körömágy elszíneződésével is. Ez az állapot, főleg ha hirtelen alakul ki, vagy más tünetekkel, például fáradtsággal vagy hasi duzzanattal társul, orvosi kivizsgálást igényel. 

2. Szürkés árnyalatok a körmön

A színtelenség is fontos üzenetet hordozhat: ha fakónak látjuk az ujjvégek védőit, emellett repedezettséget is tapasztalunk, valószínűleg vitaminhiányban, azon belül is vas- vagy cinkhiányban szenvedünk. Ha a pótlás során sem javul a helyzet, mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat alaposabban, mert a szürke körmök krónikus betegségekre, keringési problémákra, pajzsmirigy-alulműködésre és legyengült immunrendszerre is mutathatnak.

3. Sárgás elszíneződés a körmön

Az egyik leggyakoribb problémát, a körmök sárgaságát a dohányzás és a sötét színű körömlakkok is okozhatják. Emellett egészségügyi problémákra is utalhat: a jól ismert gombás fertőzések mellett összefügghet a cukorbetegséggel, pajzsmirigygondokkal, de a krónikus hörghuruttal is. Sárga köröm szindrómát is jelezhet, ami légzőszervi és nyirokkeringési zavarokkal társulhat.

Hogy néz ki az egészséges köröm?

Az ép köröm sima felületű, világos, enyhén fényes és halvány rózsaszín árnyalatú. Általában látható a tövénél a jellegzetes fehéres félhold, erős, rugalmas, és alig észrevehető barázdák vannak rajta. Egyenletesen nő, nincs benne deformitás vagy színeződés.

Egészséges és ápolt körmökről sokan álmodoznak, vannak esetek, amikor szakember segítségét kell ehhez igénybe venni.
4. Barnás, feketés színű körmök

A körömlemez alatti rész besötétedése, a világos barnától egészen a fekete árnyalatig való színeződése jellemzően bevérzés miatt alakul ki. Ha nem történt mechanikai sérülés, járjunk utána a változásnak, mert akár a rosszindulatú bőrdaganat, a melanoma is állhat a hátterében. A köröm alatti pigmentációt okozhatja gyógyszermellékhatás, ritkán fertőzések is. Amennyiben nem múlik el magától a sötét folt, növekszik vagy a körömlemez torzulásával jár, keressünk fel szakembert.

5. Barázdák a körmön

Bizonyos mértékig természetesek a körömbarázdák, melyek az idő előrehaladásával egyre jobban kirajzolódhatnak, ám a mélyebb függőleges csíkok már összefügghetnek tápanyaghiánnyal vagy vérszegénységgel. A vízszintes irányú mélyedések komplikáltabbak: az ún. Beau-vonalak a körömnövekedés lassulását és leállását jelezhetik, a körömággyal párhuzamos barázdák ráadásul több mindenre is utalhatnak: az ekcémától és cukorbetegségtől kezdve a veseelégtelenségen és pajzsmirigy működési zavarán át egészen a kéztőalagút-szindrómáig.

6. Vastag, domború szarulemez

Óraüvegkörömnek is nevezik az erőteljesen vaskossá és hajlottá váló körmöket, ami súlyos üzenettel bírhat, hiszen általában a vér oxigénszintjének alacsony mértékére, azaz hipoxémiára utal. Olyan szív- és tüdőbetegségek hírnöke lehet, mint a tüdőrák, a cisztás fibrózis, a hörgőtágulat, a veleszületett szívbetegség, az aorta aneurizma, vagy a Crohn-betegség és vastagbélgyulladás. Ha örökletes a családban ez a fajta köröm, akkor nem feltétlenül kell betegségre gondolnunk.

7. Horpadt felszínű köröm

A kanálkörömnek is nevezett homorú felszínt leggyakrabban vitamin- és vashiány, illetve vashiányos vérszegénység okozza. Nem érdemes azonban halogatni a kivizsgálást, ha hosszabb ideig fennáll ez az állapot, ugyanis a horpadt köröm anyagcserezavar, pajzsmirigy-alulműködés és krónikus májgyulladás jele is lehet.

8. Töredezett köröm

A hosszan tartó és több körmöt is érintő berepedezettség mellett sem lehet elmenni, mert szintén hiányállapotokra utalhat. Általában a szervezetünk alacsony A-vitamin, vas, biotin, azaz B7-vitamin és kalciumszintje okozhatja. Ezen kívül pikkelysömör, pajzsmirigyproblémák és keringési gondok is kiválthatják.

9. Árkocskák és pettyek a körmön

Az egyetlen vagy több körömön látható kis gödröcskék hivatalos neve a pettyezett köröm, ami az ekcéma és a pikkelysömör betegségek jelzője. A keresztárkok már hormoningadozásra utalnak, de fertőzésekre is felhívhatják a figyelmet. A köröm pettyesedése és tarkává válása az autoimmun betegségként nyilvántartott foltos hajhullás társuló tünete is lehet.

Mit tehetünk a köröm sértetlenségéért? 

Mindenekelőtt fordítsunk gondot a rendszeres és gyengéd otthoni körömápolásra. Ha tehetjük vágás helyett reszeljük, ami sokkal kíméletesebb megoldás. Amennyiben általános töredezettséggel küzdünk, inkább hagyjuk röviden a körmünk, illetve foglalkozzunk az erősítéssel. Takarításhoz viseljünk kesztyűt, mondjunk le az acetonos lemosókról, a kézmosások után krémezzünk, és az is jó, ha a körmeinket körömolajjal ápoljuk. Étkezzünk vitaminokban, ásványi- és tápanyagokban gazdagon. Különösen ajánlott figyelni az A-, B- és C-vitamin, a vas, a cink és a fehérjék bevitelére.

Szeretnél egészséges körömöket? Nézd meg ezt a videót is, amiből kiderül, milyen szokásokkal javíthatsz a körmeid állapotán: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
