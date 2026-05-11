Komolyabb betegségek is állhatnak a háttérben – Mit jeleznek a köröm elváltozásai?

A körmünk egy tükör, amin keresztül a szervezetünk képes üzenni.

9 elváltozás, ami egészségügyi problémára hívhatja fel a figyelmünket.

Fontos tudni, hogy néz ki az egészséges köröm, és hogyan érhetjük el.

Életünk során mindannyian találkozunk valamilyen körömproblémával, vannak rövidebb ideig tartó és ártalmatlan jelenségek, de hosszabban fennálló gondok is. Így, ha szokatlan változásokat tapasztalunk a köröm színében, alakjában vagy anyagában, érdemes mihamarabb bőrgyógyászt felkeresni, aki segíthet a diagnózis felállításában, illetve további szakemberekhez irányíthat. Lássuk, a köröm elváltozásainak leggyakoribb formáit, és hogy milyen betegségeket jeleznek a köröm elváltozásai!

A köröm elváltozásait nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Fotó: Fantastic Studio / shutterstock

Ezeket sose hagyd figyelmen kívül! A köröm elváltozásai 9 pontban:

1. Opálos, fehéres körömlemez

Habár egyeseknél veleszületett dolog a tejszerű köröm, azoknál, akik sosem tapasztaltak ilyet, fontos figyelemfelhívó jel lehet. A fehéres szín ugyanis a súlyos májbetegségre, a májzsugorodásra is utalhat, annak is előrehaladott állapotát jelezheti. A körömlemez fehérré és opálossá válása gyakran együtt járhat a körömágy elszíneződésével is. Ez az állapot, főleg ha hirtelen alakul ki, vagy más tünetekkel, például fáradtsággal vagy hasi duzzanattal társul, orvosi kivizsgálást igényel.

2. Szürkés árnyalatok a körmön

A színtelenség is fontos üzenetet hordozhat: ha fakónak látjuk az ujjvégek védőit, emellett repedezettséget is tapasztalunk, valószínűleg vitaminhiányban, azon belül is vas- vagy cinkhiányban szenvedünk. Ha a pótlás során sem javul a helyzet, mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat alaposabban, mert a szürke körmök krónikus betegségekre, keringési problémákra, pajzsmirigy-alulműködésre és legyengült immunrendszerre is mutathatnak.

3. Sárgás elszíneződés a körmön

Az egyik leggyakoribb problémát, a körmök sárgaságát a dohányzás és a sötét színű körömlakkok is okozhatják. Emellett egészségügyi problémákra is utalhat: a jól ismert gombás fertőzések mellett összefügghet a cukorbetegséggel, pajzsmirigygondokkal, de a krónikus hörghuruttal is. Sárga köröm szindrómát is jelezhet, ami légzőszervi és nyirokkeringési zavarokkal társulhat.