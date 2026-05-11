Komolyabb betegségek is állhatnak a háttérben – Mit jeleznek a köröm elváltozásai?

Életünk során mindannyian találkozunk valamilyen körömproblémával, vannak rövidebb ideig tartó és ártalmatlan jelenségek, de hosszabban fennálló gondok is. Így, ha szokatlan változásokat tapasztalunk a köröm színében, alakjában vagy anyagában, érdemes mihamarabb bőrgyógyászt felkeresni, aki segíthet a diagnózis felállításában, illetve további szakemberekhez irányíthat. Lássuk, a köröm elváltozásainak leggyakoribb formáit, és hogy milyen betegségeket jeleznek a köröm elváltozásai!
Habár egyeseknél veleszületett dolog a tejszerű köröm, azoknál, akik sosem tapasztaltak ilyet, fontos figyelemfelhívó jel lehet. A fehéres szín ugyanis a súlyos májbetegségre, a májzsugorodásra is utalhat, annak is előrehaladott állapotát jelezheti. A körömlemez fehérré és opálossá válása gyakran együtt járhat a körömágy elszíneződésével is. Ez az állapot, főleg ha hirtelen alakul ki, vagy más tünetekkel, például fáradtsággal vagy hasi duzzanattal társul, orvosi kivizsgálást igényel.
A színtelenség is fontos üzenetet hordozhat: ha fakónak látjuk az ujjvégek védőit, emellett repedezettséget is tapasztalunk, valószínűleg vitaminhiányban, azon belül is vas- vagy cinkhiányban szenvedünk. Ha a pótlás során sem javul a helyzet, mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat alaposabban, mert a szürke körmök krónikus betegségekre, keringési problémákra, pajzsmirigy-alulműködésre és legyengült immunrendszerre is mutathatnak.
Az egyik leggyakoribb problémát, a körmök sárgaságát a dohányzás és a sötét színű körömlakkok is okozhatják. Emellett egészségügyi problémákra is utalhat: a jól ismert gombás fertőzések mellett összefügghet a cukorbetegséggel, pajzsmirigygondokkal, de a krónikus hörghuruttal is. Sárga köröm szindrómát is jelezhet, ami légzőszervi és nyirokkeringési zavarokkal társulhat.
Az ép köröm sima felületű, világos, enyhén fényes és halvány rózsaszín árnyalatú. Általában látható a tövénél a jellegzetes fehéres félhold, erős, rugalmas, és alig észrevehető barázdák vannak rajta. Egyenletesen nő, nincs benne deformitás vagy színeződés.
A körömlemez alatti rész besötétedése, a világos barnától egészen a fekete árnyalatig való színeződése jellemzően bevérzés miatt alakul ki. Ha nem történt mechanikai sérülés, járjunk utána a változásnak, mert akár a rosszindulatú bőrdaganat, a melanoma is állhat a hátterében. A köröm alatti pigmentációt okozhatja gyógyszermellékhatás, ritkán fertőzések is. Amennyiben nem múlik el magától a sötét folt, növekszik vagy a körömlemez torzulásával jár, keressünk fel szakembert.
Bizonyos mértékig természetesek a körömbarázdák, melyek az idő előrehaladásával egyre jobban kirajzolódhatnak, ám a mélyebb függőleges csíkok már összefügghetnek tápanyaghiánnyal vagy vérszegénységgel. A vízszintes irányú mélyedések komplikáltabbak: az ún. Beau-vonalak a körömnövekedés lassulását és leállását jelezhetik, a körömággyal párhuzamos barázdák ráadásul több mindenre is utalhatnak: az ekcémától és cukorbetegségtől kezdve a veseelégtelenségen és pajzsmirigy működési zavarán át egészen a kéztőalagút-szindrómáig.
Óraüvegkörömnek is nevezik az erőteljesen vaskossá és hajlottá váló körmöket, ami súlyos üzenettel bírhat, hiszen általában a vér oxigénszintjének alacsony mértékére, azaz hipoxémiára utal. Olyan szív- és tüdőbetegségek hírnöke lehet, mint a tüdőrák, a cisztás fibrózis, a hörgőtágulat, a veleszületett szívbetegség, az aorta aneurizma, vagy a Crohn-betegség és vastagbélgyulladás. Ha örökletes a családban ez a fajta köröm, akkor nem feltétlenül kell betegségre gondolnunk.
A kanálkörömnek is nevezett homorú felszínt leggyakrabban vitamin- és vashiány, illetve vashiányos vérszegénység okozza. Nem érdemes azonban halogatni a kivizsgálást, ha hosszabb ideig fennáll ez az állapot, ugyanis a horpadt köröm anyagcserezavar, pajzsmirigy-alulműködés és krónikus májgyulladás jele is lehet.
A hosszan tartó és több körmöt is érintő berepedezettség mellett sem lehet elmenni, mert szintén hiányállapotokra utalhat. Általában a szervezetünk alacsony A-vitamin, vas, biotin, azaz B7-vitamin és kalciumszintje okozhatja. Ezen kívül pikkelysömör, pajzsmirigyproblémák és keringési gondok is kiválthatják.
Az egyetlen vagy több körömön látható kis gödröcskék hivatalos neve a pettyezett köröm, ami az ekcéma és a pikkelysömör betegségek jelzője. A keresztárkok már hormoningadozásra utalnak, de fertőzésekre is felhívhatják a figyelmet. A köröm pettyesedése és tarkává válása az autoimmun betegségként nyilvántartott foltos hajhullás társuló tünete is lehet.
Mindenekelőtt fordítsunk gondot a rendszeres és gyengéd otthoni körömápolásra. Ha tehetjük vágás helyett reszeljük, ami sokkal kíméletesebb megoldás. Amennyiben általános töredezettséggel küzdünk, inkább hagyjuk röviden a körmünk, illetve foglalkozzunk az erősítéssel. Takarításhoz viseljünk kesztyűt, mondjunk le az acetonos lemosókról, a kézmosások után krémezzünk, és az is jó, ha a körmeinket körömolajjal ápoljuk. Étkezzünk vitaminokban, ásványi- és tápanyagokban gazdagon. Különösen ajánlott figyelni az A-, B- és C-vitamin, a vas, a cink és a fehérjék bevitelére.
Szeretnél egészséges körömöket? Nézd meg ezt a videót is, amiből kiderül, milyen szokásokkal javíthatsz a körmeid állapotán:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.