Menekülés közben dobálták ki a lopott pénzt - rendőrnek adták ki magukat a csalók

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a két férfinak a letartóztatását, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős sértettektől - közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.
Azt írták, az egyik esetben 2026 áprilisában egy ismeretlen telefonáló a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozójának adva ki magát azt állította egy idős sértettnek, hogy bankszámláján adathalász tevékenységet észleltek. Bizalmába férkőzve rávették arra a férfit, hogy vegye fel az összes pénzét, majd a sértett 10 millió forintot adott át a gyanúsítottaknak egy Miskolc melletti kistelepülésen.
Áprilisban egy másik idős sértettet is átvertek. Ismeretlen személy magát banki alkalmazottnak kiadva azt mondta neki, hogy kéretlen utalást lát a számláján, amire a sértett közölte, hogy nem áll kapcsolatban az adott bankkal. Ekkor az idős sértettet becsapva, egy magát budapesti nyomozónak kiadó személyhez kapcsolták telefonon, aki azt mondta neki, hogy hackerek támadták meg a számláját. A magát rendőrnek kiadó telefonáló rávette a sértettet, hogy utaljon át több mint 8 millió forintot az általa megadott számlaszámra. Ezt követően arra is sikerült rávenni a sértettet, hogy vegyen fel 20 millió forint készpénzt, és azt adja át a helyszínre érkező, magukat rendőrnek kiadó férfiaknak.
A törvényszék közölte, a rendőrség már figyelte a gyanúsítottakat és megpróbálták intézkedés alá vonni őket. A gyanúsítottak a hang- és fényjelzés ellenére nem álltak meg, menekülés közben a sértett pénzét kidobálták az autóból, végül nagy sebességgel autójuk kisodródott és az út menti árokba csapódott.
A gyanúsítottak lakcímén tartott kutatás során a rendőrök eldobható mobiltelefonokat foglaltak le, kihallgatásuk során pedig további bűncselekmények elkövetéséről számoltak be.
A két férfival szemben idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást.
A letartóztatást egy hónapra rendelték el.
