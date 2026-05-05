Újabb hollywoodi dráma borzolja a kedélyeket, Channing Tatum Instagram oldalán ugyanis folyamatosan rejtélyes, érzelmes posztokat oszt meg azóta, hogy napvilágra került exe, Zoë Kravitz eljegyzési híre.

Channing Tatum nem bírja feldolgozni volt menyasszonya, Zoë Kravitz eljegyzését Harry Styles-szal

Channing Tatum rejtélyes posztokkal próbál üzenni Zoë Kravitznek

Bombaként robbant a hír, hogy Harry Styles eljegyezte Zoë Kravitzet. Channing Tatum azóta rejtélyes posztokkal árasztotta el az Instagram oldalát. Legutóbb egy lebegő fókát ábrázoló videót osztott meg, amelyhez azt írta:

Elengedem, és bízom az univerzum áramlásában.

A színész nem először oszt meg hasonló, burkolt tartalmakat Instagram oldalán. Előtte például egy verset tett közzé a a belső konfliktusokról, illetve egy „harci sérültről” készült videót, amely a kitartásról szólt. A rajongók természetesen gyorsan összekötötték ezeket az üzeneteket azzal a hírrel, hogy volt párja új fejezetet nyitott az életében. És bár Channing Tatum egyetlen posztjában sem nevezte meg konkrétan az okot, az időzítés miatt sokan biztosra veszik, hogy a háttérben volt menyasszonya, Zoë Kravitz eljegyzése áll.

Zoë Kravitz és Harry Styles eljegyzése

Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolata szinte villámcsapásként érte a rajongókat. És bár a pletykák már 2025-ben elindultak, sokáig egyikük sem erősítette meg hivatalosan a románcot. A kapcsolat azonban gyorsan elmélyült, és alig nyolc hónap után már az eljegyzésük híre robbantotta fel a bulvársajtót. A bennfentesek szerint Channing Tatum meglepően jól fogadta a hírt még annak ellenére is, hogy Zoë Kravitz másfél évvel ezelőtt még az ő menyasszonya volt.

Channing Tatum és Zoë Kravitz három év együttlét után 2024 októberében döntött úgy, hogy külön utakon folytatják

Channing Tatum Zoë Kravitz-cel való kapcsolata

Channing Tatum és Zoë Kravitz kapcsolata 2021-ben kezdődött, majd 2023-ban el is jegyezték egymást. A történetük azonban nem lett happy end, ugyanis 2024-ben szakítottak egymással. A fordulat pedig egy évre rá, 2025-ben érkezett, amikor a színésznőt lencsevégre kapták egy másik férfival. Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolata ezek után nagyon gyorsan komolyra fordult, és 2026 áprilisában már az eljegyzésükről szóltak a hírek. Éppen ezért sem meglepő, hogy Channing Tatum maga is ledöbbent a hír hallatán. És bár bennfentes források azt mondják, hogy támogatja volt menyasszonya és az énekes eljegyzését – hiszen ő maga is továbblépett –, sokan mégis úgy vélik, hogy a közösségi médiás bejegyzéseiből egyértelműen látszik, hogy a színész nincs túl előző kapcsolatán.