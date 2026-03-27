Édesapa lesz az Alkonyat sztárja, már a pici neve is megvan

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 14:37
Az Alkonyat sztárja 2022-ben vette feleségül párját. Taylor Lautner most apa szerepben fog tündökölni.

Taylor Lautner és felesége - aki szintén - Taylor Lautner az Instagramon jelentették be, hogy bővül a családjuk, ugyanis első gyermeküket várják, akinek a nevét is elárulták.  

Fotó: AFP

Taylor Lautner és felesége első gyermekét várja

Taylor Lautner az Alkonyat filmek szívtiprója és kedvese még 2018-ban jöttek össze, a házasságkötésre pedig 2022-ben került sor. Most pedig ismét nagy hírrel jelentkeztek, ugyanis a szerelmesek első gyermeküket várják, melyet most jelentettek be az Instagramon. A kismamának már gömbölyödik a pocakja. 

Az örömhírt egyetlen kérdéssel osztották meg: „Mi is lehetne jobb két Taylor Lautnernél?” Emiatt sokan arra következtetnek, hogy az Alkonyat sztárja és a 29 éves felesége kisfiút várnak, aki majd az édesapja nevét fogja viselni. 

Az Alkonyat sztárja épp szünetet tartott színészi karrierjében még 2018-ban, amikor megismerkedett a feleségével, akit a nővére mutatott be neki.

Szerettem volna egy kicsit visszavonulni, élvezni az életet, több időt tölteni a családommal és a barátaimmal. És közben megismertem a menyasszonyomat – szóval minden a helyére került

- nyilatkozta korábban a PEOPLE magazinnak.  

A színész 2021-ben tette fel a nagy kérdést, amelynek hírét szintén az Instagramon osztotta meg: „És így, egy pillanat alatt, minden kívánságom valóra vált.” 

A 29 éves Tay a közösségi oldalán legjobb barátjaként említette leendő férjét: „Alig várom, hogy örökké veled lehessek”,  mire a színész kommenteben azt felelte: „Van egy jó hírem számodra: az érzés kölcsönös.” 

A pár végül 2022. November 11-én kötötte össze az életét - olvasható a Life.hu cikkében

