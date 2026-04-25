Te vagy a legnagyobb Jóbarátok rajongó? Ezt a kvízt muszáj kitöltened!

Említsünk saját kútfőből három szitkomot, amit untig néztünk és máig nevetünk rajta. Ha a Jóbarátok benne van ebben a trióban, akkor a legjobb helyen jársz! Kvízünk kihívást adhat a legnagyobb rajongóknak is, de a nehézségtől nem kell megijedni — ha már ide kattintottál, szinte biztos, hogy jó eredménnyel fogsz zárni!

Matthew Perry halála után már sajnos soha nem láthatjuk újra a teljes Jóbarátok csapatot együtt (Fotó: Globe Photos)

A sorozat 1994. szeptember 22-én debütált és már az első évadtól kezdve töretlen sikernek örvend. Ennek a Jóbarátok szereposztása is sokat köszönhet: a divatőrült Rachel (Jennifer Aniston), a reménytelenül romantikus Ross (David Schwimmer), a tisztaságmániás Monica (Courtney Cox), a szarkasztikus Chandler (Matthew Perry), a rejtélyes múltú, különc Phoebe (Lisa Kudrow) és nem utolsósorban az egyszerű gondolkodású szépfiú, Joey (Matt LeBlanc). Nem volt egy új dolog, hiszen már előtte a Cheers és a Seinfeld is bemutatta, milyen egy furán működő baráti társaságot követni évadokon keresztül, de ezek közül a Jóbarátok lett a legnépszerűbb.

Minden epizód hasonló struktúrára épült: több szálon követhettük a karakterek mindennapi nyűgjeit, karrier problémákat, magánéleti problémákat és zavaros szerelmi életüket. Nem volt hibák nélküli, de hibáival együtt volt egy tökéletes sorozat.

Kvízünk amennyire lehet, kerüli a Jóbarátok lexikális kérdéseit. Azokra a nagy fordulatokra, érdekes tényekre helyeztük a hangsúlyt, amit csak az újrajátszások visszatérői képesek megválaszolni és még nekik is gondolkodniuk kell rajta. Ha pedig nem sikerült az összes kérdés, akkor nincs mese, újra kell nézni mind a 10 évadot!