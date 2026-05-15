Demi Moore végre kimondta a fájó igazságot a testéről

Demi Moore hosszú évtizedeken át Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt, mégis folyamatos nyomás alatt élt a külseje miatt. A színésznő most őszintén beszélt arról, hogyan 'kínozta' a saját testét karrierje elején, és miért csak hatvan felett tanulta meg igazán elfogadni önmagát.

Demi Moore neve a nyolcvanas és kilencvenes években egyet jelentett a sikerrel. A csillogó karrier mögött azonban komoly önbizalomhiány és állandó megfelelési kényszer húzódott meg. A 63 éves színésznő legutóbbi interjújában bevallotta, hogy pályája elején többször is megalázó helyzetekbe került a külseje miatt. A producerek rendszeresen arra utasították, hogy fogyjon le, és egy alkalommal külön félre is hívták emiatt. És bár rendkívül megalázó volt ez számára, állítása szerint a legnagyobb probléma nem csupán az volt, amit mások mondtak neki, hanem az, ahogyan ő maga reagált ezekre a kritikákra.

Teljesen a külsejére kezdte építeni az önértékelését és úgy érezte, az értéke attól függ, mennyire vékony, mennyire fiatalos, illetve mennyire tökéletes a teste. A sztár bevallotta, hogy fiatalabb korában szinte megszállottan próbált megfelelni a hollywoodi szépségideálnak. Extrém edzésekkel és drasztikus diétákkal kínozta magát, mert azt hitte, csak akkor lehet sikeres és szerethető, ha tökéletesen néz ki. A második lánya születése után napi több tucat kilométert biciklizett csak azért, hogy visszanyerje korábbi alakját.

A 63 éves színésznő ma már másképp tekint magára. És bár továbbra is előfordul, hogy a tükörbe nézve észreveszi az öregedés jeleit, ma már nem ezek határozzák meg az önbecsülését. Bruce Willis exfelesége azt mondta, végre képes értékelni mindazt, amin a teste keresztülment élete során: