Demi Moore végre kimondta a fájó igazságot a testéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 14:45
A Golden Globe-díjas színésznő fiatal korában állandóan sanyargatta magát, hogy vékonyabb legyen. Demi Moore hatvan éves kora felett kezdte elfogadni önmagát.
Fekete Ágnes
Demi Moore hosszú évtizedeken át Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt, mégis folyamatos nyomás alatt élt a külseje miatt. A színésznő most őszintén beszélt arról, hogyan 'kínozta' a saját testét karrierje elején, és miért csak hatvan felett tanulta meg igazán elfogadni önmagát.

Demi Moore 60 éves kora felett kezdte el csak elfogadni önmagát (Fotó: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE /  Northfoto)
Demi Moore neve a nyolcvanas és kilencvenes években egyet jelentett a sikerrel. A csillogó karrier mögött azonban komoly önbizalomhiány és állandó megfelelési kényszer húzódott meg. A 63 éves színésznő legutóbbi interjújában bevallotta, hogy pályája elején többször is megalázó helyzetekbe került a külseje miatt. A producerek rendszeresen arra utasították, hogy fogyjon le, és egy alkalommal külön félre is hívták emiatt. És bár rendkívül megalázó volt ez számára, állítása szerint a legnagyobb probléma nem csupán az volt, amit mások mondtak neki, hanem az, ahogyan ő maga reagált ezekre a kritikákra. 

Demi Moore a 20-as éveiben állandóan sanyargatta magát, hogy vékony maradjon (Fotó: KPA Honorar és Belege /  Northfoto)

Teljesen a külsejére kezdte építeni az önértékelését és úgy érezte, az értéke attól függ, mennyire vékony, mennyire fiatalos, illetve mennyire tökéletes a teste. A sztár bevallotta, hogy fiatalabb korában szinte megszállottan próbált megfelelni a hollywoodi szépségideálnak. Extrém edzésekkel és drasztikus diétákkal kínozta magát, mert azt hitte, csak akkor lehet sikeres és szerethető, ha tökéletesen néz ki. A második lánya születése után napi több tucat kilométert biciklizett csak azért, hogy visszanyerje korábbi alakját. 

A 63 éves színésznő ma már másképp tekint magára. És bár továbbra is előfordul, hogy a tükörbe nézve észreveszi az öregedés jeleit, ma már nem ezek határozzák meg az önbecsülését. Bruce Willis exfelesége azt mondta, végre képes értékelni mindazt, amin a teste keresztülment élete során:

Ez nem jelenti azt, hogy néha nem nézek a tükörbe, és nem mondom: Ó, Istenem, öregnek nézek ki, vagy Ó, az arcom megereszkedett,  mert igenis ezt mondom. De elfogadom, hogy ma itt tartok, és tudom, hogy a különbség az, hogy ez ma már nem határozza meg az értékemet, vagy azt, hogy ki vagyok.

Demi Moore Golden Globe-díjat nyert A szer című filmben nyújtott alakításáért / Fotó: CraSH /  Northfoto

A változásban fontos szerepet játszott A szer című film is, ami egy olyan öregedő nő történetét mesélte el, aki kétségbeesetten próbál fiatal maradni. A szerep óriási szakmai sikert hozott számára: Golden Globe-díjat nyert, és a kritikusok szerint pályafutása egyik legerősebb alakítását nyújtotta. A díjátadó beszédében pedig egy különösen erős üzenetet fogalmazott meg. Arról beszélt, hogy sok nő érzi úgy, nem elég szép, nem elég vékony, vagy nem elég sikeres, pedig az ember értékét nem lehet ilyen mércékkel meghatározni. Demi ma már nem akar tökéletes lenni. Inkább szeretne békében élni önmagával - és talán ez az a siker, amely minden filmes díjnál többet ér.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
