KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egyiptomi istenek a személyiségtezstben.

Személyiségteszt: melyik egyiptomi istenség reinkarnációja él benned? A válasz sokkoló lehet

egyiptomi isten
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 15:15
Egyiptom isteneiszemélyiségtesztreinkarnáció
Az ókori egyiptomiak hite szerint az emberek személyiségét az istenek különleges energiája formálta. Kíváncsi vagy, te melyik istenség erejét hordozod magadban? Töltsd ki ezt az izgalmas személyiségtesztet, és fedezd fel, melyik egyiptomi isten áll hozzád a legközelebb!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az egyiptomi mitológia titokzatos, hatalmas erővel bíró, különleges istenek gyűjteménye, akik mind-mind más tulajdonságokat képviseltek. Voltak köztük bölcs vezetők, félelmetes harcosok és rejtelmes gyógyítók is. Te melyikük energiáját örökölted meg a sorstól? A személyiségtesztből kiderül!

Egyiptomi fáráó a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: melyik egyiptomi isten reinkarnációja vagy? / Fotó: 123RF
  • A teszt során természeted jellemzőiről kérdezünk.
  • A válaszaid alapján személyiséged egy mélyebb rétegére derül fény.
  • Kiderül, melyik egyiptomi istenség energiája dominál benned.

Reinkarnációs személyiségteszt: melyik egyiptomi isten energiái élnek benned?

Az ókori Egyiptomban az istenek a természet felett álló lények voltak, akik bár megfoghatatlan hatalommal és képességekkel bírtak, emberi tulajdonságokat testesítettek meg. Az intelligenciát, a ravaszságot, az erőt vagy épp a káoszt képviselték. Ha őszintén válaszolsz a személyiségteszt kérdéseire, kiderül, benned melyikük lelke reinkarnálódott születésedkor.

Készen állsz megtudni az igazságot? Akkor irány a teszt!

  1. Melyik helyet fedeznéd fel legszívesebben?
    A) Egy ősi templomot
    B) Egy autentikus piacteret
    C) Egy rejtelmes sivatagi romvárost
  2. Milyen emberek a barátaid?
    A) Okosak és nyugodtak
    B) Erős, magabiztos személyiségek
    C) Különcök, érdekfeszítő egyéniségek
  3. Egyiptom melyik részére látogatnál el a legszívesebben?
    A) Kairó
    B) Gíza
    C) Alexandria
  4. Mit tartasz a legnagyobb erősségednek?
    A) A bölcsességem
    B) A kitartásom
    C) A magabiztosságom
  5. Ha csak egy szót választhatnál az alábbiak közül, melyikkel jellemeznéd önmagad?
    A) Megfontolt
    B) Szenvedélyes
    C) Érdekes
  6. Melyik szerepet öltöd legszívesebben magadra a barátaid, szeretteid körében?
    A) A tanácsadóét
    B) A vezetőét
    C) A csendes társét, megfigyelőét
  7. Képzeld el, hogy besétálsz egy ősi piramisba. Csak egy dolgot vihetsz magaddal kifelé menet. Mit választasz?
    A) Egy titokzatos könyvet
    B) Egy aranyjogart
    C) Egy különleges amulettet

Értékelés:

Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet a teszt során!

Legtöbb A) válasz: Thot, a Hold, a bölcsesség és a tudományok egyiptomi istene

Thot, az egyiptomi isten a személyiségtesztben
A legtöbb A) válasz: Thot. Fotó: AndreyO / Shutterstock

Téged egyértelműen a tudás és bölcs döntéseid hajtanak előre. Thot energiái lángolnak lelkedben. Kíváncsi vagy, és szeretnéd megérteni a világot, még mielőtt bármit cselekednél. Jellemző az életedre, hogy te vagy az a személy, aki átlát minden maszkon és trükkön, amely másokat képes megtéveszteni. Az emberek tanácsért, útmutatásért fordulnak feléd, mert már kisugárzásod is nyugodt intellektusodról árulkodik.

Legtöbb B) válasz: Ré, a Nap és a teremtő erő egyiptomi istene

Ré, a személyiségtesztben.
A legtöbb B) válasz: Ré. Fotó: Liudmila Klymenko / Shutterstock

A teszt alapján rád erős akarata, határozottsága és céltudatossága van a legnagyobb hatással. Él benned egy erős vezető, aki nem fél magára vállalni a döntéshozó szerepet, és kiáll az igazságért, valamint azokért, akiket nagyon szeret. Mindig arra törekszel, hogy a saját irányításod alatt tartsd az életedet, miközben te vagy az is, aki motivációt és támaszt nyújt másoknak.

Legtöbb C) válasz: Anubisz, a holtak oltalmazója és egyiptomi istene

Anubisz a személyiségtesztben.
A legtöbb C) válasz: Anubisz. Fotó: Robin Ahmed12 / Shutterstock

Te egy rendkívüli megérzésekkel megáldott lélek vagy. Anubisz reinkarnációjának rezgései vesznek körül, amelyek egy titokzatos, sejtelmes kisugárzással ruháznak fel. Te vagy az, akit nem lehet átverni, de aki ismer, meg se próbálja, hiszen tudja: éles eszeden nem könnyű túljárni. Ezt a képességedet azonban sosem öncélúan használod. Őszinte és mély kötelékeket építesz, és ezekből táplálkozol a mindennapokban. Őket segíted erőddel és hatalmaddal, míg a felszínes kapcsolatokat messziről elkerülöd.

Ismerd meg közelebbről az egyiptomi isteneket az alábbi videóra kattintva:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu