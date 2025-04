Demi Moore beismerte, hogy sokáig sanyargatta magát

Demi Moore mai napig gyönyörűen néz ki, sugárzik belőle az önbizalom. Csak amíg régebben mániákusan odafigyelt külsejére, azt mostanra már teljesen levetkőzte és sokkal elfogadóbban áll a testéhez. A 62 éves színésznő elárulta, hogy régebben milyen őrültségeket vállalt be és hogyan sanyargatta magát annak érdekében, hogy formában maradjon.

Demi Moore hosszú időn keresztül sanyargatta magát

Bruce Willis exfelesége bevallotta, hogy fiatalkorában milyen súlyosan sanyargatta magát külseje miatt. Demi Moore mindig is fantasztikus alakkal rendelkezett, aminek most az árnyoldalába is betekintést nyerhetünk. A 62 éves színésznő őszintén megnyílt arról, hogy milyen őrült dolgokat tett annak érdekében, hogy bomba formája legyen. Nem könnyítette meg helyzetét, hogy az első filmjeiben, mint például a Sztriptíz és a G.I. Jane, a szerepei is megkövetelték a tökéletes külsőt. Így a színésznőnek nem is volt kérdés, hogy mindent el kell követnie annak érdekében, hogy hibátlan legyen a kinézete. Legyen szó akár extrém diétákról vagy kimerítő edzésekről.

Demi Moore régebben 'harcban állt' a testével

A 62 éves színésznő a G.I. Jane forgatása alatt volt a legrosszabb kapcsolatban saját magával. Úgy érezte, 'harcban áll' testével, nem tudta elfogadni külsejét. A szerep kedvéért bármit képes lett volna megtenni, hogy testét tökéletesítse:

Olyan kemény voltam, és sokkal ellenségesebb voltam a testemmel.

Folyamatosan büntette magát, amit mára teljesen levetkőzött. Mostanra már békében van a kinézetével, és úgy érzi, az egészsége van első helyen az életében, nem a külseje:

Egyenesen csak büntettem magam. Ma már annyival kedvesebb, nyugodtabb, bizalmasabb a kapcsolatom a testemmel. Ez sokkal inkább az általános egészségemről és jólétemről szól. A hosszú életről és az életem minőségéről. És úgy érzem, sokkal nagyobb kedvességgel fordulok magam felé.

Demi Moore tagadja az Ozempic vádakat

Bruce Willis exfelesége bár már kinőtte az egészségtelen megszállottságát, még mindig lenyűgözően néz ki. A rajongók szerint azonban Ozempic segítségével tartja formában magát, amit a színésznő teljes mértékben tagad. Állítása szerint az övsömöre miatt fogyott csontsoványra. A rajongókat azonban nem győzte meg, továbbra is kételkednek abban, hogy mi az igazság.