Hollywood egyik legnagyobb lázadója 63 éves lett – Demi Moore ma ünnepli születésnapját

Demi Moore Hollywood egyik legsokoldalúbb, ennek ellenére méltatlanul alulértékelt színésznője. Terjedelmes filmográfiája közel 100 mozit számlál, melyek közül volt számos igencsak kiemelkedő alkotás, mégis, Bruce Willis volt felesége egészen 2025-ig nem kapott Oscar-jelölést. A szer című testhorrorban nyújtott alakítása hozta el neki idén az első jelölését, és valljuk be, mind meg voltunk győződve róla, hogy meg is kapja, így hatalmas csalódás volt, amikor a filmben Demi fiatalabb énjét alakító Margaret Qualley elorozta kolléganője elől a dicsőséget.

Demi Moore letagadhatna néhány évet, még mindig bomba formában van (Fotó: Lev Radin)

Demi Moore színésznő két végén égette a gyertyát

Demi Moore egy rendkívül ellentmondásos karakter. 16 évesen otthagyta az iskolát és pin-up girl-nek állt, majd 19 évesen hozzáment Freddy Moore énekeshez, aki 12 évvel volt idősebb nála. Karrierjét a General Hospital szériában kezdte, első filmes bevételeit féktelen bulizásra és kokainra költötte. Függősége miatt majdnem kirúgták a Szent Elmo tüze forgatásáról, így a szerep kedvéért elvonóra ment. Valószínű, hogy hányattatott gyermekkora állhatott a zűrös fiatalkor hátterében, de ahogy egyre sikeresebb lett a szakmában, leszámolt korábbi életstílusával, bár a szélsőségektől később sem riadt vissza. Legendássá vált például az az 1991-es Vanity Fair címlapfotó, amin meztelenül, 7 hónapos terhesen pózolt, de a későbbiekben is az a hír járta róla a filmstúdiós közegben, hogy azért érdemes vele dolgozni, mert nem riad vissza semmilyen extrém nyilvános szerepléstől, így könnyű vele filmeket promózni. A megosztó esetek ellenére Hollywood egyik legkeresettebb és nem mellesleg legjobban kereső színésznőjévé vált, bár a kritikai elismerés valahogy elkerülte. Pedig a Ghost gigantikus sikere után is voltak emlékezetes alakításai. A Tisztességtelen ajánlatban az idén elhunyt Robert Redford mellett játszott. Állítólag a film rendezőjével, Adrian Lyne-nal rengeteget veszekedtek a forgatás alatt, szegény Woody Harrelson próbálta megbékíteni őket minden alkalommal. Lyne azt szerette volna, ha Moore sokkal érzékenyebben játssza a karakterét, a színésznő pedig nem értett egyet a rendező követeléseivel. Később, a vágóasztalon látva az egészet, Lyne megértette, hogy Moore pontosan azt csinálta, amit kért tőle, így később bocsánatot kért a színésznőtől.