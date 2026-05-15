Csupán bedagadt a térde: halálos diagnózis sokkolta a férfit

A 61 éves Kevin Hurley először egyszerű kerékpáros sérülésnek gondolta, amikor bedagadt a térde. A duzzanat eleinte nem keltett benne aggodalmat, azonban amikor nem múlt el, felkeresett egy gyógytornászt, ezt követően a háziorvosát, és végül kórházban kötött ki.

Kerékpáros sérülésből lesújtó diagnózis

Az orvosok először keringési problémára gyanakodtak, ezért 2021 májusában vérvizsgálatot végeztek a Royal Berkshire Kórházban. Az eredmények vérrögképződés jeleit mutatták, ezért felmerült a tüdőembólia gyanúja, ami egy életveszélyes állapot, amikor egy vérrög elzárja a tüdő egyik artériáját.

Másnap ultrahang-, röntgen- és MRI-vizsgálat következett, és először limfómát, vagyis nyirokrendszeri daganatot valószínűsítettek. Végül azonban 2021. május 29-én közölték vele: negyedik stádiumú prosztatarákja van. A Covid-korlátozások miatt egyedül kapta meg a lesújtó hírt a kórházi szobában. Később kiderült, hogy már 2018-ban is lehettek tünetei. Akkor mellkasi fájdalmak jelentkeztek nála, de egy EKG nem mutatott eltérést, így azt mondták neki, nincs miért aggódnia. Ezek a panaszok azonban valójában a tüdőembólia jelei voltak, ami a prosztatarák egyik szövődménye lehet.

Kevin elmondása szerint, amikor az ultrahang során az orvosok a gyomra bal oldalánál egy idősebb szakembert hívtak oda, már érezte, hogy komoly a baj. Az MRI végül kimutatta, hogy egy megnagyobbodott nyirokcsomó akadályozta a vérkeringést a lábában. Tulajdonképpen ez okozta a térde duzzanatát.

A további vizsgálatok során a PSA-szintje, amely a prosztatarák egyik legfontosabb markere, döbbenetesen magasnak bizonyult.

Olyan volt, mintha fejbe vágtak volna egy kalapáccsal. Próbáltam alkudozni, hogy bizonyos kezelésekkel talán több időt kaphatok. De tudtam, hogy ezen nem lehet változtatni

- idézte fel a férfi, miután az orvosok kettő-öt évet jósoltak neki.

Azonnal vérhígító kezelést kapott a tüdőembóliára, majd hormonterápiát kezdett a daganat növekedésének lassítására. 2021 őszén kemoterápián is átesett. Mivel még dolgozott, hidegsapkát viselt a kezelések alatt, hogy csökkentse a hajhullást és minél normálisabb életet élhessen.