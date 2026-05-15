Németh Balázs: Az eltitkolt, letiltott MTI-fotó

Megmutatom az egyik olyan MTI-fotót, amelyet vélhetően politikai utasításra nem hozhatott nyilvánosságra kedden a Magyar Távirati Iroda, ugyanis együtt szerepel rajta Sulyok Tamás köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök - írta Facebook-oldalán Németh Balázs, aki reggel jutott hozzá a fotóhoz.
Az MTI fotósa tehát - ahogy azt a mellékelt kép is bizonyítja - a szakmai elveknek megfelelően dokumentálta az új kormány minisztereinek kinevezését a Sándor-palotában, ám végül egyetlen olyan képet sem publikált a távirati iroda, amelyen az államfő is látható Magyar Péter miniszterelnök, valamint a miniszterek társaságában
- írta posztjában, kiemelve, hogy "mivel Bóna Szabolcs miniszteri kinevezéséről csak olyan MTI-fotó készült, amelyen Sulyok Tamás is szerepel, így a képről utólag vágták le az MTI-fotószerkesztőségében az államfő alakját."
Mindezt vélhetően politikai utasításra, miután az új miniszterelnök kijelentette, hogy nem akar közös fotót a hivatalban lévő köztársasági elnökkel. Ha így történt, az az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya
A képek miatt az MTI-nél belső vizsgálat indult.
