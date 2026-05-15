„Azonnal tudtam, hogy baj van” – Vérfagyasztó pillanatok! Az Exatlon sztárjának szeme előtt estek össze a szülei

A Kihívók Koplányi Gábora és Hadobás Olivérje is bejutott az Exatlon Hungary 2026-os évadának egyéni szakaszába, így bár egymás ellen kell küzdeniük, de közben nagyon jó barátok és szobatársak lettek. Sőt, a két kék versenyző kapcsolata már annyira elmélyült, hogy Kopi most vele osztotta meg élete csaknem legnehezebb pillanatainak történetét. Most kiderült, mi történt vele.

Az Exatlon 5. évadának sztárja, Koplányi Gábor egy ijesztő gyerekkori emléket idézett fel (Fotó: TV2)

Az Exatlon 2026-os évada már a célegyenesbe ért, így a versenyzőkön hatalmas a nyomás, hogy bejussanak a mindent eldöntő fináléba. Így van ezzel a Kihívók Hadobás Olivérje, és Koplányi Gábor is, aki most fel is idézett két hasonlóan nehéz helyzetet az életéből, amin még egykori csapattársa is megrendült.

„Volt Lacinak egy mondata vagy kérdése a ceremónián, ami megütötte a fülemet, hogy volt-e már hasonlóan nehéz szituáció az életedben, mint most az Exatlonban ez az egyéni szakasz. És mondtad, hogy volt egy-egy, amikor nagyon ki kellett élesedned és nagyon nagy szükség volt erre. Erről szeretnél beszélni egy kicsit?” – vetette fel Olivér.

Az egyiknél 8 éves voltam, és másodikos évzáróról mentünk haza, amikor anyukám rosszul lett. És hirtelen az a teljes pánik merült fel bennem, de utána egy pillanat alatt kitisztultam, és mai napig nagyon élesen megvan minden emlék, mozzanat, pillanat, itt van a fejemben, ahogy gondolkodtam, hogy úristen, most mit kell csinálni, segítség kell. De leültettem, és mivel egy sarokra voltunk hazarohantam apuhoz, ő kijött, utána vártuk a mentőt. Szóval ez volt az egyik, amire gondoltam, mert nekem ez jelentette azt, hogy akkor nagyon élesnek kellett lenni

– válaszolt Kopi.

Az Exatlon versenyzői már csaknem barátokká váltak az elmúlt hetek alatt, Hadobás Olivér különösen megtalálta a közös hangot mindenkivel (Fotó: TV2)

Az Exatlon Kopija bizalmába fogadta Olivért

A műsor sztárjával ráadásul sajnos nem csak egyszer esett meg hasonló, bár szerencsére ez már nem gyerekkorában történt. És mivel úgy érzi, megbízhat Olivérben, erről az ijesztő sztoriról is lerántotta a leplet.

A másik pedig sajnos apukámhoz kötődik, szintén egy ilyen rosszullét, viszont akkor már idősebb voltam. A szobában voltam bent 18-20 évesen, és csak egy ilyen kétségbeesett kiáltásra lettem figyelmes. Anyukám kiabált és olyan volt, aminél rögtön bekapcsolt minden érzékszervem, és azonnal tudtam, hogy baj van

– idézte fel a vérfagyasztó pillanatot.