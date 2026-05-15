Váratlan fordulat Harry Styles esküvőjében - egykori zenésztársa kihagyja az énekes nagy napját

Niall Horan számára itt az esküvőszezon. Az egykori One Direction tagot az új-zélandi The Edge NZ rádióműsorban való szereplése során a friss jegyespár, Harry Styles és Zoë Kravitz esküvőjével kapcsolatban faggatták, miután mellékesen megemlítette, hogy alig várja, hogy részt vehessen néhány barátja közelgő esküvőjén.

Niall Horan nyilvánosan utasította vissza a meghívót Harry Styles esküvőjére

„Van néhány esküvő, amin hamarosan részt veszek. Mindannyian szeretjük az esküvőket. Néhány barátom is házasodik, szóval ez nagyon jó móka lesz” – mondta a 32 éves Horan a május 13-án, szerdán kiadott interjúban. A műsorvezetők, Ollie Miles és Lucy Maynard az esküvők pontos időpontjáról faggatták, és arról, hogy részt vesz-e olyan emberekén, akikkel korábban együtt dolgozott, utalva 32 éves volt zenekartársára, Stylesra.

Ó, persze, nem, nem, nem. Most már értem. Nem, csak a haverjaim. Nem megyek, ha erre gondolsz. Elfoglalt ember vagyok.

- utasította vissza a meghívót nyilvánosan az előadó.

Bár Horan úgy tűnik kihagyja egykori zenésztársa nagy napját, nemrég utalt rá, hogy márciusban meghívták Styles volt barátnőjének, Taylor Swiftnek és Travis Kelcenek az esküvőjére.

Egy forrás megerősítette Styles és Kravitz eljegyzését a április végén, mindössze néhány nappal azután, hogy a 37 éves Hatalmas kis hazugságok sztárját gyémántgyűrűvel látták az ujján. A forrás szerint a pár egy szűk körrel osztotta meg a hírt, és a színésznő a barátainak is mutogatta új gyűrűt - írta a People.